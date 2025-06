Thành phố Hồ Chí Minh: Thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cùng các thí sinh trong cả nước, sáng 26/6, hơn 99.500 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Toàn Thành phố có 171 điểm thi, gồm 168 điểm thi cho thí sinh theo chương trình mới và 3 điểm thi cho thí sinh theo chương trình cũ.

Sáng 26/6, thời tiết ở nhiều khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh dịu mát, thuận lợi cho thí sinh đi thi. Tại các khu vực gần điểm thi, các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn cho kỳ thi; lực lượng sinh viên tình nguyện có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh một cách tốt nhất.

Năm đầu tiên thi theo chương trình mới, tâm trạng nhiều thí sinh có sự hồi hộp, lo lắng khi đề thi có rất nhiều điểm mới, khó đoán trước. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và ôn luyện, hỗ trợ kỹ năng làm bài từ thầy cô giáo, các em tin rằng sẽ làm tốt bài thi.

Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông thứ hai cả nước, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được Thành phố triển khai từ sớm với sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành đảm bảo các điều kiện từ cơ sở vật chất, nhân lực cho kỳ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã đưa ra các phương án xử lý cho các tình huống cụ thể. Điển hình là phương án xử lý với trường hợp thí sinh đến điểm thi muộn; thí sinh tạm thời ra khỏi phòng thi hoặc bị ốm, tai nạn trong khi thi; tình huống giám thị ghi sai thông tin trên bài thi; trường hợp đánh sai số thứ tự bài thi; trường hợp cần thay đổi chỗ ngồi cho nhiều thí sinh (mưa, dột...).

Thí sinh chia sẻ, động viên nhau trước giờ thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Tại các điểm thi, phương án, biện pháp hỗ trợ thí sinh đã được chuẩn bị đảm bảo đúng quy định, nhất là việc hỗ trợ những trường hợp thí sinh đặc biệt.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (Quận 1), có gần 600 thí sinh dự thi tại 25 phòng thi. Điểm thi được bố trí 75 cán bộ coi thi và 16 nhân viên phục vụ. Cùng với đảm bảo đầy đủ 3 phòng dự phòng, phòng gửi đồ cho thí sinh, điểm thi bố trí 2 phòng chờ vào và 2 phòng chờ ra cho buổi thi môn tự chọn. Tại điểm thi này có một thí sinh khiếm thính dự thi.

Thầy Phạm Thanh Yên, Trưởng điểm thi cho biết, thí sinh này vẫn thi chung phòng với các thí sinh khác nhưng được bố trí máy trợ thính có sự kiểm duyệt của cơ quan an ninh theo quy định. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, điện lực đã được điểm thi chuẩn bị nghiêm túc.

Tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương (Quận 10) có một thí sinh bị khuyết tứ chi dự thi. Dù được đặc cách tốt nghiệp nhưng em Nguyễn Gia Lâm, học sinh Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Diên Hồng vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi để lấy điểm xét tuyển đại học. Em được điểm thi bố trí phòng thi riêng có hai giám thị và một cán bộ hỗ trợ chép bài; lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ em di chuyển vào phòng thi.

Gia Lâm cho biết, em dự thi bốn môn Toán, Văn, Tiếng Anh và Tin học và muốn tự làm bài thi. Em dự kiến sẽ xét tuyển vào ngành Thiết kế đồ họa.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong số khoảng 10.000 thí sinh tự do, chỉ có hơn 1.600 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, còn lại dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Trong ngày làm thủ tục dự thi, các cán bộ coi thi đã phổ biến kỹ lưỡng về quy chế thi theo chương trình mới, lưu ý thí sinh tự do đăng ký thi theo chương trình mới cần nắm rõ quy chế thi, cách làm bài thi để thực hiện đúng theo yêu cầu, tránh ảnh hưởng đến kết quả bài làm./.

