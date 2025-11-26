Thành phố Hồ Chí Minh và WEF ra Tuyên bố chung về thúc đẩy sản xuất thông minh

Chiều 26/11, Tuyên bố chung giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam, đã được công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Theo đó, hai bên nhất trí hợp tác cùng thực hiện, trên cơ sở phù hợp, sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, qua đó, đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu.

Cùng với đó, hai bên thống thống hỗ trợ chiến lược về sản xuất thông minh và triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thông qua các công cụ thực tiễn, triển khai những hoạt động nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức.

Hai bên quyết định giao Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) và Trung tâm sản xuất tiên tiến và chuỗi cung ứng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (AMSC) phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc sáng kiến Lighthouse OS tại Việt Nam.

Trên cơ sở định hướng khung của Tuyên bố chung, các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, vai trò hoặc trách nhiệm cụ thể của mỗi bên sẽ được xác định trong các kế hoạch triển khai trên cơ sở đồng thuận chung.

Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ gắn kết Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu mà còn đánh dấu một sáng kiến hợp tác tiên phong giữa Việt Nam và WEF trong lĩnh vực chuyển đổi sản xuất thông minh tại các quốc gia đang phát triển.

Dấu mốc này cũng khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển kinh tế số; đồng thời, mở ra hành trình hợp tác mới đầy triển vọng - nơi Thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững, đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới đóng góp tích cực vào mạng lưới kinh tế toàn cầu./.

