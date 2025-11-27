Nhiều “đại bàng” muốn đổ bộ vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 đang diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư quốc tế bày tỏ mong muốn tham gia, mở rộng hợp tác với Thành phố. Hồ Chí Minh ngay sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại đây được thành lập. Những tín hiệu này đang thúc đẩy thành phố nói riêng và Việt Nam tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, chính sách nhằm đưa Trung tâm tài chính sớm đi vào hoạt động.

“Cứ điểm” mới cho nhiều tập đoàn quốc tế

Không giống các Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) hiện hữu trong khu vực như: Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore vốn hình thành từ các khu thương mại truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh đang nổi lên trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc. Việt Nam vì vậy có cơ hội trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị mới.

Đặc biệt, Việt Nam có lợi thế lớn về công nghệ và nhân lực. Trong số các quốc gia châu Á (ngoài Trung Quốc), Việt Nam được đánh giá là nơi có nguồn nhân lực AI và khoa học máy tính nổi trội, tạo nền tảng quan trọng để phát triển IFC theo mô hình kết hợp tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo.

Các kỹ sư công nghệ tham gia diễn tập an ninh mạng lĩnh vực tài chính, ngân hàng. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

Đây là những nhận định của ông Yang Peng, Giám đốc điều hành Ant International tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Sau 8 năm quan sát thị trường tài chính Việt Nam, ông Yang Peng nhận định, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt, nhất là trong lĩnh vực thanh toán, thể hiện qua sự phát triển của các nền tảng như NAPAS và hệ sinh thái thanh toán điện tử.

Theo vị CEO này, đây là nền tảng thiết yếu để IFC Việt Nam phát triển, bởi tài chính số, thanh toán số và dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ sẽ đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Bên cạnh đó là tính hấp dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh đối với du khách quốc tế. Du lịch phát triển mạnh sẽ giúp thành phố tạo môi trường quốc tế sôi động, điều mà các trung tâm tài chính hàng đầu đều sở hữu.

Với những lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh, Ant International dự định biến thành phố thành thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu. “Chúng tôi muốn biến Việt Nam thành một cứ điểm quan trọng và đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc vận hành, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố”, ông Yang Peng chia sẻ với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ riêng Ant International, nhiều doanh nghiệp quốc tế cũng bày tỏ mong muốn hợp tác, đầu tư vào IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong tham luận gửi đến Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho biết, qua quá trình nghiên cứu mô hình IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty này nhận thấy có 3 lĩnh vực chiến lược hoàn toàn phù hợp để thiết lập doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm: thương mại điện tử số, thanh toán số và logistics số.

Vì vậy, TikTok dự kiến sẽ nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại IFC Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động trên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và dịch vụ số của thành phố.

Tiktok mong muốn Chính phủ và Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng để đưa các công ty này đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Ông Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Binance - sàn giao dịch tài sản số lớn nhất thế giới vừa ký MOU với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc thúc đẩy IFC Việt Nam cũng cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh đang nhanh chóng trở thành điểm đến quan trọng của tài chính số và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn của Thành phố trong việc trở thành một “mega-city” toàn cầu hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của Binance: thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm và xây dựng các nền kinh tế số an toàn, minh bạch.

“Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm việc hỗ trợ nâng cao năng lực, thí điểm các giải pháp blockchain giúp tăng minh bạch và hiệu quả dịch vụ công và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua startup và doanh nghiệp nhỏ. Trong bối cảnh Việt Nam xây dựng khung pháp lý quốc gia về tài sản số, Binance sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế để bảo vệ người dùng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”, đại diện Binance cho biết.

Hàng loạt ưu đãi khủng cho nhà đầu tư

Từ góc nhìn của nhà đầu tư quốc tế, có thể thấy kỳ vọng lớn đối với IFC Việt Nam đang hình thành. Những tín hiệu tích cực này đã tạo lực đẩy để chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam tăng tốc chuẩn bị hạ tầng, chính sách cho trung tâm tài chính.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Huân, Thành viên Tổ tham mưu thành lập IFC Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các Nghị định hướng dẫn sắp ban hành, nhiều chính sách quan trọng nhằm thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược, đang được đề xuất với quy mô ưu đãi lớn.

Cụ thể, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế làm việc tại IFC Việt Nam có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân, cùng với chính sách cấp thị thực lên tới 10 năm.

Đáng chú ý, con của các chuyên gia nước ngoài cũng có thể được hỗ trợ học phí, trong khi bản thân chuyên gia hàng đầu sẽ được xem xét bố trí nhà ở trong thời gian làm việc tại IFC. Những ưu đãi này được xem là trụ cột trong chiến lược thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Việt Nam.

Bên cạnh đó, hành lang pháp lý dành cho IFC Việt Nam cũng được thiết kế theo hướng “không gian pháp lý đặc thù,” vận hành dựa trên chuẩn mực và thông lệ quốc tế “Common Law,” tương tự mô hình của Anh và một số trung tâm tài chính hàng đầu khác.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ đáng kể các rào cản hiện hữu giữa Việt Nam và thị trường toàn cầu; đồng thời tạo môi trường minh bạch, quen thuộc hơn đối với các định chế tài chính quốc tế.

Giới chuyên gia cho rằng, việc áp dụng khung pháp lý theo chuẩn quốc tế được đánh giá sẽ giúp tăng sức hút đối với dòng vốn ngoại, đặc biệt là từ các nhà đầu tư chiến lược.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế theo Nghị quyết 222/2025/QH15, với mục tiêu cao nhất đưa trung tâm vào hoạt động ngay trong tháng 12/2025. Thành phố cam kết xây dựng môi trường thuận lợi, minh bạch và hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Tại các buổi làm việc với doanh nghiệp và các hội nghị liên quan đến IFC Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cam kết nhất quán: sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động và cùng xây dựng IFC tại thành phố. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong thu hút đầu tư và phát triển IFC Việt Nam, trên nguyên tắc “hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.”

Chia sẻ tại “CEO 500 - TEA CONNECT” tổ chức chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi với quy mô còn khiêm tốn, do đó nhu cầu về vốn là rất lớn. Vì vậy, việc phát triển thị trường vốn và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế được xem là nhiệm vụ then chốt.

“Tôi rất mừng là vừa qua gặp một số đối tác tài chính thì đều cam kết hợp tác và giúp đỡ Việt Nam. Trong các chuyến công tác nước ngoài gần đây, một số nước lớn và các định chế tài chính toàn cầu đều khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình hình thành trung tâm tài chính,” Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, hiện Việt Nam đang hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa trung tâm vào hoạt động. Mọi công tác chuẩn bị thành lập IFC Việt Nam đều tiến triển thuận lợi.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 222/2025/QH15, trong khi Chính phủ đã cơ bản hoàn tất 8 Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 222/2025/QH15. Hiện, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đang rà soát lần cuối trước khi công bố./.

