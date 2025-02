Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố thuế của Tổng thống Trump

Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ và đồng USD tăng mạnh trong chiều 3/2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành mức thuế cao đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, đồng thời cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm bị ảnh hưởng.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 2,7% xuống 38.520,09 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi phục từ mức giảm sâu đầu phiên và kết thúc phiên ở mức 20.217,26 điểm.

Các thị trường Seoul và Jakarta đều giảm hơn 2%, trong khi Sydney, Bangkok và Wellington giảm hơn 1%. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại Singapore và Ấn Độ. Thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Đáng chú ý, thị trường Đài Bắc giảm mạnh hơn 3%, với việc “gã khổng lồ” trong ngành chip TSMC giảm 5,7% trong ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi DeepSeek của Trung Quốc công bố một mô hình trí tuệ nhân tạo rẻ hơn để cạnh tranh với các mô hình của các “ông lớn” công nghệ Mỹ.

Chưa đầy hai tuần sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cuối tuần qua thông báo sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, và 10% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc chiến thương mại có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà phân tích tại Oxford Economics dự báo mức thuế nói trên có thể khiến lạm phát của Mexico tăng vọt lên 6% hàng năm, từ mức 4,2% trong tháng 12/2024, trong khi đồng peso giảm 7%.

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của EY, ông Gregory Daco, cho rằng kinh tế Canada có thể giảm 2,7% trong năm nay và 4,3% trong năm tới.

Canada cho biết sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó tương ứng."

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã tăng 2,3% so với đồng peso của Mexico và hơn 1% so với đồng CAD và euro. “Đồng bạc xanh” cũng tăng mạnh so với đồng won Hàn Quốc, đồng AUD của Australia và đồng rand Nam Phi.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, chỉ số VN-Index giảm 12,02 điểm, hay 0,95%, xuống 1.253,03 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,48 điểm, hay 0,21%, lên 223,49 điểm./.

Chứng khoán châu Âu khởi sắc trong tháng đầu năm 2025 Chỉ số Stoxx Europe 600 hôm 31/1 đã chạm mốc cao kỷ lục, sau khi tăng 6,3% trong tháng 1/2025, ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất từ tháng 11/2023.