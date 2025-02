VN-Index bốc hơi hơn 12 điểm trong phiên giao dịch đầu năm Ất Tỵ

Ngày 3/2, sau những biến động diễn ra trong đợt giao dịch buổi sáng, tâm lý tiêu cực tiếp tục lan nhanh, bao phủ thị trường trong phiên chiều. Trong tình trạng đó, khối lượng chào bán trên các nhóm ngành luôn giữ ở vị thế áp đảo.

Trong khi VN-Index giảm 12,02 điểm và xuống mức 1.253,03 điểm thì HNX-Index vẫn nhích nhẹ 0,48 điểm và lên mức 223,49 điểm; UpCoM-Index cộng thêm 0,21 điểm, lên mức 94,51 điểm.

Chứng khoán chào Xuân mới bằng một phiên giao dịch “đỏ lửa” Thị trường tạm nghỉ, VN-Index giảm 9,57 điểm và xuống mức 1.255,48 điểm. Tuy nhiên, HNX-Index tăng nhẹ 0,53 điểm, lên mức 223,54 điểm và UpCoM-Index có thêm 0,12 điểm, nhích lên mức 94,42 điểm.

Trên thị trường, chỉ số VN30 mất trên 22 điểm với 25 mã giảm, một mã đi ngang và 4 mã tăng giá. Trong đó, các mã FPT, VCB, BID tiếp tục chi phối mạnh nhất đến đà giảm của VN-Index trong phiên.

Về nhóm ngành, các cổ phiếu trong lĩnh vực phần mềm tiếp tục giảm sâu với 5,13% giá trị vốn hóa. Tương tự, nhóm cổ phiếu viễn thông cũng giảm mạnh đến 3,62% và nhóm dịch vụ-thương mại giảm 2,05%.

Tuy nhiên, thị trường đã có sự phân hóa với 9 nhóm ngành ghi nhận sắc xanh, trong đó nhóm hàng tiêu dùng và trang trí tăng mạnh nhất với 1,49% giá trị vốn hóa, các nhóm còn lại tăng trên, dưới 1%.

Giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 15.351 tỷ đồng, tương ứng 633 triệu cổ phiếu. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.513 tỷ đồng.

Hôm nay, thị trường đón nhận thông tin từ báo cáo của S&P Global với chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng Một đạt 48,9 điểm và giảm so với mức 49,8 điểm của tháng 12/20240. Và, đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này nằm dưới ngưỡng trung bình. Nguyên nhân do số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm lần đầu tiên trong vòng bốn tháng trở lại đây (do nhu cầu khách hàng đi xuống).

Tuy nhiên, báo cáo của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) trước đó có đưa dự phóng về lợi nhuận sau thuế năm 2025 của các doanh nghiệp niêm yết khá khả quan với khả năng sẽ tăng 15%-16% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kịch bản cơ sở này, ACBS cho rằng nền định giá hợp lý của VN-Index sẽ tiếp tục bám sát P/E (hệ số giá trên lợi nhuận) ở điểm trung vị 3 năm trở lại đây, cụ thể tương ứng với vùng giao dịch 1.240-1.420 điểm trên nền thanh khoản dự kiến tăng trưởng 15%.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia phân tích của ACBS đưa ra ba điểm đầu tư lớn nhất trong năm, bao gồm những ảnh hưởng có lợi từ bối cảnh quốc tế lên nền kinh tế Việt Nam, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán và hoạt động thúc đẩy đầu tư công. Theo ACBS, một số nhóm duy trì được lợi nhuận tích cực trong năm nay với nền định giá hợp lý là ngân hàng và ngành điện./.