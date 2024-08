"Thói quen rã đông, tái cấp đông thực phẩm làm giảm dinh dưỡng"

Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm do Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận chủ trì đã làm việc tại 2 đơn vị có du khách trong đoàn nghi bị ngộ độc để thanh, kiểm tra về điều kiện an toàn thực phẩm.