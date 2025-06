Thời tiết ngày 14/6: Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc, có khả năng suy yếu dần

Sáng sớm 14/6, thông tin về diễn biến bão số 1, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết bão di chuyển theo hướng Bắc trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Bãi Cháy và Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6.

Bão di chuyển theo hướng Bắc với sức gió mạnh cấp 10-11

Hồi 4 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 150km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5 km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay đến 16 giờ ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên vùng ven biển phía Tây đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 10-15 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9-10, giật cấp 13.

Khu vực nguy hiểm là vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần.

Sức gió mạnh nhất của bão cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực nguy hiểm là vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 20 km/h.

Sức gió mạnh nhất của bão cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp. Khu vực nguy hiểm là vùng biển phía Bắc khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý do tác động của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 13, sóng cao 2-4m, riêng phía Đông 4-6m, biển động rất mạnh.

Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Thái Bình-Nam Định có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở 6 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 14/6, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến như Hà Tĩnh đến thành phố Huế từ 10-30mm, có nơi trên 40mm; Lào Cai và Lai Châu từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Mưa lớn gây sạt lở tại Km280 Hồ Chí Minh nhánh Tây. (Ảnh: TTXVN phát)

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu); Bát Xát, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai); Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình); Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị); A Lưới, Phú Xuân, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị xã Phong Điền (thành phố Huế).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do

mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, riêng Quảng Trị cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 2 giờ ngày 13/6 đến 2 giờ ngày 14/6, trên khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 157mm; Lệ Thủy (Quảng Bình) 247,6mm Hướng Sơn (Quảng Trị) 391,2mm; Hồng Vân (thành phố Huế) 97,2mm...

Từ 0-2 giờ ngày 14/6, trên khu vực các tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã có mưa, có nơi mưa vừa như: Nậm Ban (Lai Châu) 42,8mm; Bản Khoang (Lào Cai) 26mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/6

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C,có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng cấp 6, giật cấp 8; đêm gió giảm dần.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa rào, dông vài nơi, trưa chiều trời nắng,trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3, vùng ven biển phía Bắc sáng 14/6 cấp 3-4.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Bão số 1: Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố miền Trung Do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong khi tại Quảng Bình có 4 người dân mất tích.