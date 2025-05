Thời tiết ngày 19/5: Nhiều khu vực mưa dông, đề phòng lốc sét, lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/5, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, có nơi nắng với nền nhiệt cao nhất dao động từ 31-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và rada thời tiết phát hiện mưa dông vẫn đang tiếp diễn ở khu vực các quận, huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Cảnh báo khả năng mưa dông tiếp tục xảy ra ở Ứng Hòa, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Thanh Trì, sau đó có thể mở rộng sang các quận/huyện khác thuộc khu vực nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ

Nhận định tình hình mưa, sáng sớm ngày 19/5, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Lê Thị Loan cho biết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa cục bộ có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 50mm trong 3 giờ. Từ ngày 19/5, mưa lớn ở khu vực trên giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Đề phòng lũ quét, sạt lở ở bốn tỉnh vùng núi phía Bắc

Đề cập đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, bà Lê Thị Loan cho rằng từ 4h40 đến 10h40 ngày 19/5, khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang và Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan (tỉnh Lạng Sơn); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (tỉnh Hà Giang); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Một điểm sạt lở do mưa lớn ở Yên Bái hồi tháng Tám năm ngoái. (Ảnh: TTXVN phát)

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Đêm 18/5 và sáng sớm 19/5, khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/5 đến 3h ngày 19/5 có nơi trên 100mm như: Na Sầm (Lạng Sơn) 178,6mm, Hoàng Khai (Tuyên Quang) 151,4mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 135,2mm, Đức Long (Cao Bằng) 119,4mm, Cao Tân (Bắc Kạn) 109,4mm, Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) 106,6mm...

Từ 1h đến 3h ngày 19/5, khu vực các tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: Đồng Tâm (Hà Giang) 46mm, Minh Sơn (Lạng Sơn) 53,8mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 50,4mm...

Từ 21h ngày 18/5 đến 3h ngày 19/5, khu vực các tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: Hoàng Khai (Tuyên Quang) 151mm, Thượng Ấm (Tuyên Quang) 136,2mm; Trịnh Tường (Lào Cai) 37,6mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Diễn biến thời tiết các khu vực

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào, dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào, dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Huế

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào,dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

