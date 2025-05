Thông cáo báo chí số 04, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 8/5/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

- Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe các nội dung: (i) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; (ii) Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; (iii) Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 15 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh của Luật; giải thích từ ngữ; những hành vi bị nghiêm cấm; nguyên tắc hoạt động hóa chất; trách nhiệm quản lý nhà nước về hóa chất; chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất; trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất; dự án hóa chất; lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất; phạm vi, yêu cầu đối với hóa chất có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, hóa chất cấm; sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất; kiểm soát mua, bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; phân loại, ghi nhãn hóa chất; bảo đảm an toàn trong hoạt động hóa chất; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn, an ninh hóa chất; xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất…

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đại biểu đề nghị cần có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với ngành công nghiệp hóa dược; xây dựng cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt đối với hóa chất cấm, hóa chất đặc biệt, hóa chất nguy hiểm; bổ sung quy định về ứng phó sự cố hóa chất trên biển.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung sau: (i) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; (ii) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; (iii) Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 9/5/2025, buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các nội dung: (i) Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; (ii) Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; (iii) Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số./.

Họp Quốc hội: Không phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Dự thảo luật Thanh tra quy định Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra khác tiến hành thanh tra theo một trình tự, thủ tục thống nhất quy định tại dự thảo luật.