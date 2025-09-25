Chiều 25/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Trình bày tóm tắt Tờ trình về dự án Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Quốc Thủy cho biết dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 19/22 điều của Quy chế kèm theo Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, tập trung vào các nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Về nội dung của dự thảo Nghị quyết, tại Điều 1 dự thảo Quy chế quy định Đoàn Hội thẩm là hình thức tổ chức tự quản của các Hội thẩm và trên cơ sở quy định mới về tổ chức Tòa án nhân dân tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Đoàn Hội thẩm nhân dân gồm có Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh, thành phố; Đoàn Hội thẩm nhân dân khu vực và Đoàn Hội thẩm quân nhân quân khu và tương đương.

Để bảo đảm có đủ số Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu tham gia xét xử tại cả Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng Hội thẩm được bầu tối đa tại Đoàn Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh và Đoàn Hội thẩm nhân dân khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Báo cáo tóm tắt Báo cáo Thẩm tra dự án Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết xây dựng Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm với những lý do nêu tại Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban tán thành với nội dung của dự thảo Quy chế, trong đó có việc xác định số lượng Hội thẩm tại mỗi Đoàn Hội thẩm căn cứ vào số lượng thẩm phán được phân bổ cho mỗi tòa án, đồng thời quy định số lượng Hội thẩm tối thiểu/tối đa của mỗi Đoàn Hội thẩm tại mỗi Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp khu vực.

Về thủ tục bầu, công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân (Điều 6), Ủy ban tán thành với quy định của dự thảo Quy chế, đồng thời đề nghị không bổ sung quy định "Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn thực hiện việc tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân khu vực" để tránh phát sinh thêm quy trình, thủ tục.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao sự chủ động tích cực của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Các cơ quan có liên quan cũng đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết và quy chế kèm theo.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cần phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn chỉnh các thủ tục để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết trong tuần này.

Chiều 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, quyết tâm lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm hành động "An toàn và Uy tín."

Trong 8 tháng năm 2025, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác với nhiều kết quả nổi bật. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sát tình hình thực tiễn.

Toàn ngành đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm toán, đồng thời tích cực triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy nên chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán được nâng lên rõ rệt, có nhiều kết quả nổi bật.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý; chuyển thông tin 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ; cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra; cung cấp các tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan; tích cực cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm…

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2025; dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026 và công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Kiểm toán Nhà nước, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các cơ quan của Quốc hội nhất trí và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác 8 tháng đầu năm của Kiểm toán Nhà nước.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí 6 nguyên tắc và các mục tiêu định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2026 trong các lĩnh vực của Kiểm toán Nhà nước. Các nguyên tắc, mục tiêu định hướng cơ bản bám sát quy định pháp luật, định hướng chiến lược, phù hợp bối cảnh chính trị, kinh tế-xã hội năm 2026.

Đồng thời đề nghị, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát, làm rõ hơn căn cứ, cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán, trong đó lưu ý xây dựng phạm vi, đối tượng kiểm toán và triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026 liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công năm 2025 bảo đảm phù hợp…

Cũng trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán Nhà nước theo Tờ trình số 1042/TTr-KTNN của Kiểm toán Nhà nước./.

