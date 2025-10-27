Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ

a) Làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực.

b) Theo dõi, chỉ đạo: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

c) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Phòng, chống tội phạm.

- Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đặc xá.

- Cải cách tư pháp. Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

- Xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước (việc xử lý các dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo).

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

d) Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Trưởng Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

đ) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp.

- Các vấn đề xã hội. Công tác quản lý về cai nghiện ma túy. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Nội vụ.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính.

- Lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt các Phó Thủ tướng được bổ nhiệm, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tư pháp.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ (điểm b, c, d, đ khoản 6 Điều 2), gồm:

b) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương.

c) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại.

- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi.

- Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương.

- Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực.

- Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông-Hải đảo.

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam.

- Các vấn đề về nhân quyền.

- Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp; thương mại-xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu, dịch vụ logistics.

- Bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

d) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, gồm:

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giao thông vận tải; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Xây dựng.

- Tài nguyên và môi trường; biến đổi khí hậu.

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Xóa đói giảm nghèo.

- Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Cơ chế, chính sách chung về đấu thầu (việc giải quyết công việc liên quan đến đấu thầu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

- Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, gồm:

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Kế hoạch đầu tư; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

- Tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước.

- Chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu Chính phủ.

- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công (việc giải quyết công việc liên quan đến quản lý tài sản công thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, gồm:

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số.

- Phát triển các loại hình doanh nghiệp. Kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

- Các nội dung liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)...

- Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan và quy hoạch chung quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp tỉnh.

d) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

đ) Giúp Thủ tướng Chính phủ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước và ở nước ngoài.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, gồm:

a) Theo dõi, chỉ đạo: Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Dân tộc, tôn giáo.

- Văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao.

- Truyền thông, báo chí, xuất bản.

- Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

c) Làm nhiệm vụ: Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 2369/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 27/10/2025./.

