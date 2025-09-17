Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025

Biểu dương chủ đầu tư, ban quản lý dự án, thi công các công trình trọng điểm
Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân góp phần hoàn thành các dự án hạ tầng chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Sáng 17/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ ba).
Hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua nổi bật như trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vấn giữa lực lượng hải quân và không quân hai nước; cử tàu thăm, trao đổi chuyên môn.
Bên lề Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.
Các doanh nghiệp Algeria nêu những đề xuất cụ thể và bày tỏ sự sẵn lòng hướng dẫn nếu có thông tin hay chuyển các đề xuất này đến các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp Việt Nam liên quan.
Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ tái thiết sau chiến tranh đến trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, Việt Nam đã chứng minh mọi việc đều có thể với tầm nhìn, sự đoàn kết và quyết tâm.
Chính quyền sẽ quan tâm nhiều hơn tới an sinh xã hội, để tạo động lực phát triển đồng đều, toàn diện, bền vững, thực sự xứng đáng với vị thế vùng đất cội nguồn dân tộc.
Sáng 17/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ /TW của Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ /TW của Bộ Chính trị.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ về sứ mệnh của ngoại giao văn hóa trong kỷ nguyên mới.
Trong chương trình tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46), sáng 17/9/2025, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban điều hành AIPA.
Sau 2 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công du Mỹ của Chủ tịch nước Lương Cường được coi là bước đi quan trọng nhằm định hướng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của tỉnh Đồng Nai đạt 98,97%; chỉ số hài lòng của người dân, DN đạt 17,39/18 điểm, xếp hạng 3/34 tỉnh thành phố; dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 87,2%.
Trong chương trình tham dự AIPA-46, sáng 17/9/2025, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsaphethika Thipadei Khuon Sudary.
Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; có quan hệ, khuôn khổ đối tác với 38 nước, và ngày càng khẳng định vai trò là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Mối quan hệ gắn bó giữa TTXVN và Thông tấn xã Campuchia thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Israel mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa và mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, kết nối và giao lưu nhân dân là một trọng tâm của khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.
Hội đồng Biển Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ mở rộng hơn nữa các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển với trọng tâm là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học-kỹ thuật trong lĩnh vực biển.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Hội Khuyến học Việt Nam phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khuyến học, khuyến tài, trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khẩn trương.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai các Nghị quyết này, đó là 5 nhất quán, 3 công khai, 3 sớm và 5 rõ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Timor Leste sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng một Cộng đồng đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
Tại cuộc gặp mặt chiều 16/9, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm kiều bào, mong bà con gắn kết, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và tích cực đóng góp vào sự phát triển đất nước.
Các tỉnh tổ chức đối thoại, tuyên truyền để người dân ủng hộ chính sách đền bù theo quy định và cam kết hỗ trợ của các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đảm bảo các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ.
Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59, 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi," lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.
Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga khẳng định Nga coi trọng triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhất trí tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, hạ tầng, giao lưu nhân dân, đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả, thực chất.
Với tinh thần xây dựng xã hội tập, khuyến học, khuyến tài, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, mỗi gia đình phải trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thành viên trong Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo đôn đốc thực hiện.
Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm yêu cầu phối hợp thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin.