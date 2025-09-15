Biểu dương chủ đầu tư, ban quản lý dự án, thi công các công trình trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 14/9/2025 biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, tạo không gian phát triển mới, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm dành nguồn lực lớn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường thủy nội địa, đường sắt, hạ tầng năng lượng...

Diện mạo kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, đã hoàn thành 2.476km đường bộ cao tốc, các Cảng hàng không hiện đại như cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên, các hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép-Thị Vải, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tại các công trường: Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (tại các Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau); các Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; các dự án giao thông đô thị lớn như Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao An Phú, metro Nhổn-Ga Hà Nội; công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án năng lượng, lưới điện 110kV và trung, hạ thế tại miền Nam...; hàng nghìn cán bộ, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp," "làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết;" khẳng định quyết tâm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; làm việc nào, dứt điểm việc đó; làm đến đâu chắc đến đó; đã nói là làm; nói ít, làm nhiều," vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2025: hoàn thành trên 3.000km đường cao tốc, trên 1.700km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường thi công cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn tiếp tục làm việc. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Tiếp tục nỗ lực vượt bậc, quyết tâm hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025

Hiện nay, các công trình, dự án đang trong giai đoạn nước rút, cao điểm, để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 (nhân dịp 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu:

1. Tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa," "táo bạo, táo bạo hơn nữa, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa;" quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025; đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, vệ sinh môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp và chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng...;

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai; các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho các dự án, chủ động phối hợp, không để ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ chung.

3. Quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho lực lượng công nhân, kỹ sư đang trực tiếp trên công trường.

Công trường dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh thi công xuyên Lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Giải quyết khó khăn, bố trí vốn đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành xây dựng, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các dự án, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm khởi công, khánh thành các công trình vào 19/12/2025, đặc biệt các tuyến cao tốc Bắc-Nam, Biên Hòa-Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành....

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết các khó khăn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và về nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm.

Bộ Tài chính cân đối, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công đầy đủ, kịp thời cho các dự án trọng điểm; đồng thời khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để tạo hành lang pháp lý triển khai.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ để tổ chức công tác khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng vào dịp 19/12/2025.

Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đưa tin, bài, phóng sự về cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động và nhân dân tham gia trên các công trường... để động viên, khích lệ, góp phần tạo động lực, truyền đi cảm hứng hăng say lao động trên mọi lĩnh vực của đất nước.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tình hình, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tại Công điện này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ tướng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện Công điện này./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm ngành GTVT Tối 10/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp lần thứ 20.