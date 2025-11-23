Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ lãnh đạo các nước bên lề Hội nghị G20

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi, ngày 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Gặp lại Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả hơn thời gian tới.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhằm khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đề nghị Canada mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Thủ tướng Canada khẳng định Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nội dung hợp tác như đã thống nhất, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada phát triển ngày càng thực chất, hướng đến tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng mời Thủ tướng Canada sớm thăm Việt Nam, Thủ tướng Canada vui vẻ nhận lời.

Gặp Tổng thống Angola João Lourenço, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo Việt Nam đến Ngài Tổng thống; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống, hữu nghị và mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi, trong đó có Angola, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, trong đó hai bên cần đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh sang nhau trong bối cảnh cạnh tranh thương mại gay gắt hiện nay.

Với vai trò Quan sát viên của AU (từ tháng 12/2023), Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành để có thêm những đóng góp thiết thực vào Chương trình Nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi (AU), đồng thời mong Angola ủng hộ thúc đẩy đàm phán FTA giữa Việt Nam với khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm Angola tháng 8/2025 vừa qua của Chủ tịch nước Lương Cường rất thành công, hai nước đã xác định định hướng xây dựng “quan hệ đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam.

Tổng thống Angola João Lourenço cảm ơn tình cảm chân tình của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, khẳng định nhất quán ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với AU và các nước châu Phi, trong đó có Angola.

Tổng thống Angola hoan nghênh và cam kết sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư tại Angola, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, năng lượng, mong phía Việt Nam sớm cử đoàn đoàn liên ngành và doanh nghiệp thăm Angola để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể trên cơ sở định hướng và các cam kết của Lãnh đạo Cấp cao hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Angola sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Angola vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Hoàng thân Faisal Bin Farhan Al Saud, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Arập Xêút năm 2024, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Saudi Arabia phát triển ngày càng toàn diện, thực chất.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và lãnh đạo cấp cao Saudi Arabia sớm thăm Việt Nam để phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng đề nghị hai bên mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho thương mại song phương, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán hiệp định hiệp định kinh tế toàn diện (CEPA) giữa hai nước cũng như FTA Việt Nam-Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC).

Thủ tướng cũng đề nghị Saudi Arabia đẩy mạnh đầu tư vào các dự án tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược, logistic, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh lương thực, công nghiệp Halal.

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, chiều 22/11/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhất trí cao với những đề nghị của Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal Bin Farhan Al Saud chúc mừng Việt Nam tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025, ấn tượng với các nỗ lực cải cách của Việt Nam; khẳng định Saudi Arabia luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực Đông Nam Á; cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay.

Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia cho biết ủng hộ việc sớm đàm phán, ký kết FTA giữa Việt Nam với GCC; đề nghị Việt Nam sớm cử đoàn doanh nghiệp sang Saudi Arabia để trao đổi, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư.

Nhân dịp này, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia đánh giá cao lập trường khách quan, xây dựng của Việt Nam đối với vấn đề Palestine.

Gặp lại Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, hai nhà lãnh đạo cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận, nội dung hợp tác đã đạt được tại chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abiy Ahmed tháng 4/2025 vừa qua, khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sau chuyến thăm, vừa qua hãng hàng không Ethiopia đã mở đường bay thẳng đến Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho thương mại song phương, trong đó khởi động đàm phán ngay các hiệp định cơ bản như Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed bày tỏ hết sức vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm chân tình mà Thủ tướng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã dành cho cá nhân Thủ tướng tại chuyến thăm Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) tháng 4/2025, khẳng định đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, vai trò, vị thế của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Ethiopia nhất trí với các đề xuất mà Thủ tướng nêu, khẳng định Chính phủ Ethiopia sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Zimbabwe Constantino Chiwenga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tiếp Phó Tổng thống Zimbabwe Constantino Chiwenga, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ truyền thống với các quốc gia châu Phi, trong đó có Zimbabwe.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, 5G, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, dệt may, da giày.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên sớm nghiên cứu ký kết Hiệp định Thương mại song phương, Hiệp định bảo hộ đầu tư, đồng thời mong muốn Zimbabwe ủng hộ Việt Nam triển khai đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi (SACU). Phó Tổng thống Zimbabwe bày tỏ sự khâm phục lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu đổi mới, cải cách phát triển của Việt Nam ngày nay; cho rằng đây là mô hình mà Zimbabwe mong muốn học hỏi.

Phó Tổng thống Zimbabwe cho biết Tổng thống đã chỉ định một Đặc phái viên về thúc đẩy hợp tác đầu tư từ Việt Nam, mong các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, hạ tầng...

Phó Tổng thống nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và mong muốn sớm cử các đoàn công tác sang Việt Nam để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, viễn thông, nông nghiệp, khoáng sản, xây dựng Trung tâm tài chính.

Tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm và đồng hành của WHO dành cho Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng nhấn mạnh trong đại dịch COVID-19, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của WHO và cá nhân Tổng Giám đốc, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân, luôn coi sức khỏe của nhân dân là ưu tiên hàng đầu.

Chia sẻ thực tế gần đây Việt Nam liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão lũ lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, kéo theo nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh sau lũ, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của WHO trong công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau thiên tai.

Chia sẻ với Việt Nam, Tổng Giám đốc WHO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát do bão lũ gây ra. Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam về những cam kết mạnh mẽ dành cho lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chỉ đạo quyết liệt và chính sách kịp thời của Việt Nam trong phòng chống COVID-19.

Về nguy cơ dịch bệnh sau bão lũ, Tổng Giám đốc WHO cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam./.

