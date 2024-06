Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực thi công đường dây 500kV mạch 3

Thi công móng bản tại vị trí 70 (xã Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định) dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn NMNĐ Nam Định 1-Phố Nối. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 55/CĐ-TTg về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, để tập trung cao độ công tác thi công, phấn đấu nhất định hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trước ngày 30/6/2024, một trong những công trình trọng điểm quốc gia bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, cấp bách bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian cao điểm 2024 và các năm tiếp theo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia đã huy động gần 10.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động làm việc "3 ca, 4 kíp," "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ" tại các công trường trên địa bàn 9 tỉnh có đường dây đi qua.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần dồn sức phấn đấu, quyết tâm cao nhất hoàn thành công trình, trong những ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục huy động tối đa các đội xung kích - lực lượng tinh nhuệ của các Tổng Công ty điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam với hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân tay nghề cao chi viện, hỗ trợ cho lực lượng thi công trên các công trường; huy động lực lượng hỗ trợ từ các Tập đoàn, Tổng Công ty như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công trong giai đoạn nước rút của công trình. Để bảo đảm công tác hỗ trợ công tác hậu cần và thi công, bảo đảm lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường có điều kiện tập trung làm việc với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," "vượt nắng, thắng mưa," "chỉ bàn làm, không bàn lùi," nỗ lực hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại bảo đảm thuận tiện, vệ sinh, an toàn, sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động.

Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn các địa phương có đường dây đi qua phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp, phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ Việt Nam, thực hiện "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên," tổ chức lao động công ích, tham gia xây dựng công trình, tạo khí thế mới, phong trào hăng say lao động sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3 và các công trình hạ tầng quan trọng trên cả nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ huy các lực lượng, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, hiệu quả, tránh chồng chéo; thường xuyên kiểm tra, giám sát trên công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; phối hợp tốt với chính quyền và công an địa phương các cấp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên các địa bàn thi công; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường./.

