Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt
Lãnh đạo các nước, chính đảng Nga, Brunei, Nhật Bản, Venezuela, Nam Phi, Kazakhstan, Angola, Thụy Điển, Thụy Sĩ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.
Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực các nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.
Thường trực Ban Bí thư đến sân bay Techo, bắt đầu thăm chính thức Campuchia
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Campuchia, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc.
Chuyến công tác Thổ Nhĩ Kỳ, Italy của Chủ tịch Quốc hội mở ra những cơ hội mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim"
Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim."
Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Nghị quyết số 105/NQ-CP yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Đề nghị xây dựng các kịch bản tăng trưởng gắn với phương án cân đối vốn tương ứng
Các đại biểu kiến nghị một số nội dung về kịch bản tăng trưởng, hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn.
Tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cũng như sự giám sát của tổ chức Đảng, của nhân dân đối với đảng viên ở nơi cư trú.
Việt Nam đóng góp tích cực cho Hội nghị ASEAN về Hợp tác Sở hữu trí tuệ
Việt Nam đã báo cáo về những thành quả trong năm 2025, trong đó có việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ với tỷ lệ đồng thuận cao.
Tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành y tế, ứng phó với già hóa dân số
Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến tâm huyết, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo tốt công tác y tế, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong tiến trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.
Chiêu đãi chào mừng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn Việt Nam
Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi trọng thể do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp về tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Mục tiêu việc tổng rà soát nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy
Đại sứ Nguyễn Phương Anh chia sẻ về ý nghĩa, trọng tâm của chuyến thăm chính thức Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng như những nét nổi bật trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy.
Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Lào
Thường trực Ban Bí thư đề nghị làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của Lào để triển khai các biện pháp chăm lo, hỗ trợ đồng bào nhất là các khu vực khó khăn
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào
Chiều 9/4, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng cộng sản Việt Nam dự Lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào.
Thông cáo báo chí số 06 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ tư, trong đó Thủ tướng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2026.
Quốc hội xem xét giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6
Một số ý kiến cho rằng trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, ảnh hưởng đến giá xăng, dầu, có thể cân nhắc quy định thời hạn áp dụng dài hơn để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.
Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực chất
Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc không chấp nhận tăng trưởng thấp, dồn lực thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng "2 con số."
Chủ động thích ứng, nâng cao năng lực dự báo và phản ứng chính sách
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 9/4, tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
Việc bổ sung quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, làm rõ các khái niệm và quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể, tổ chức, cá nhân có liên quan là cần thiết.
Quan hệ chính trị giữa Việt Nam-Lào ngày càng gắn bó, tin cậy
Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược với Lào.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ Nhất, Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Định hướng quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn mới
Việc lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi sẽ góp phần làm rõ phương hướng hợp tác, xác định các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và bổ sung lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao có ý nghĩa quan trọng cả về tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chiều 9/4/2026, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.