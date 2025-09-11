Tiểu hành tinh góp phần tạo nên Trái Đất có thể chứa lượng nước nhiều gấp đôi

Một nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản và các đơn vị khác đã phát hiện ra rằng một loại tiểu hành tinh, được cho là góp phần hình thành nên Trái Đất, có thể chứa lượng nước nhiều gấp đôi so với các dự đoán trước đây.

Phát hiện này là kết quả của quá trình phân tích các mẫu vật do tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản mang về từ tiểu hành tinh Ryugu.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature của Anh tuần trước.

Các tiểu hành tinh hình thành trong giai đoạn đầu của hệ Mặt Trời đã trở thành nền tảng cấu tạo nên các hành tinh như Trái Đất. Trong số đó, các tiểu hành tinh carbon như Ryugu, giàu nước và carbon, được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sự sống và nguồn nước trên hành tinh mà con người đang sinh sống hiện nay.

Theo các nhà khoa học, nước trên Trái Đất có thể đã được tạo ra từ các khoáng chất ngậm nước, hình thành từ các phản ứng hóa học giữa nước và đá của tiểu hành tinh. Qua xác định niên đại của các mẫu đá mang về từ Ryugu bằng phương pháp phân tích đồng vị kim loại chứa trong đó, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nước đã tồn tại dưới dạng băng trong lòng tiểu hành tinh suốt hơn một tỷ năm sau khi nó hình thành, tức là cách đây khoảng 4,6 tỷ năm.

Trước đây, giới khoa học cho rằng lượng nước này sẽ chuyển thành khoáng chất ngậm nước hoặc biến mất trong vòng vài triệu năm.

Quan điểm lâu nay cho rằng nước trên Trái Đất bắt nguồn từ các tiểu hành tinh vỡ ra trong quá trình va chạm, khiến các khoáng chất ngậm nước tích tụ trên hành tinh vào giai đoạn đầu hình thành. Nhưng phát hiện mới cho thấy Trái Đất có thể đã được cung cấp lượng nước lớn hơn so với những gì chúng ta từng nghĩ.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện lượng nước cung cấp cho Trái Đất ở thời kỳ đầu tương đương 60-90 lần khối lượng của các đại dương ngày nay, đủ để bao phủ toàn bộ đất liền. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, chẳng hạn như lượng nước đó đã đi đâu.

Phó Giáo sư Tsuyoshi Iizuka của Đại học Tokyo, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi muốn làm rõ cách thức lượng nước khổng lồ này vận hành trong quá trình hình thành và tiến hóa của Trái Đất"./.

Phát hiện đột phá về nguồn gốc nước trên Trái Đất Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford vừa công bố một phát hiện quan trọng, làm đảo ngược những lý thuyết trước đây về nguồn gốc của nước trên Trái Đất.