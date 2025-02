Tinh gọn bộ máy: Tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, có năng lực tiếp tục cống hiến

Để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhiều cán bộ Công an tỉnh Ninh Thuận và lãnh đạo các đơn vị thành phố Cần Thơ, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quản lý đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

11 cán bộ lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Ninh Thuận xin nghỉ trước hạn tuổi

Sáng 18/2, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết thực hiện Thông tư số 38/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ trong Công an nhân dân, đơn vị đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 11 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng thuộc đơn vị.

Theo quyết định, 11 cán bộ xin nghỉ trước hạn tuổi phục vụ (gồm 6 trưởng phòng và 5 phó trưởng phòng) để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh thời gian tới.

Cụ thể, 6 trưởng phòng gồm:

1. Đại tá Nguyễn Đăng Thuấn, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến;

2. Đại tá Lê Mai, Trưởng phòng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị;

3. Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra;

4. Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;

5. Thượng tá Mai Thị Hồng Tiến, Trưởng phòng Phòng Hồ sơ;

6. Thượng tá Lê Văn Sang, Chánh Thanh tra Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đồng thời, 5 phó trưởng phòng gồm:

1. Thượng tá Hoàng Đức Lịch, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự;

2. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;

3. Thượng tá Nguyễn Đức Phả, Phó Trưởng phòng Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị;

4. Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh;

5. Thượng tá Mai Văn Thành, Phó trưởng Công an huyện Ninh Hải.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, tặng hoa, động viên các cán bộ tự nguyện nghỉ trước hạn tuổi. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết các đồng chí nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; là lãnh đạo trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, tâm huyết với nghề, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi của các cán bộ không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, mà còn cống hiến trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy; là hành động có sức lan tỏa, động lực quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận mong muốn tất cả đồng chí xin nghỉ phục vụ trước thời hạn bằng tình cảm, kinh nghiệm và tâm huyết của mình thường xuyên quan tâm, theo dõi, hiến kế và tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cần Thơ có 269 trường hợp nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Theo tổng hợp của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về "chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị," đến nay, trên địa bàn thành phố có 269 trường hợp có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi đã được lãnh đạo các đơn vị đồng ý và chuyển đến Sở.

Trong số đó có 12 lãnh đạo các đơn vị cấp thành phố (gồm 8 lãnh đạo cấp sở và 4 lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp); 34 lãnh đạo cấp phòng các cơ quan thuộc sở; 59 chuyên viên; 14 hợp đồng lao động...

Cấp quận, huyện có 34 người xin nghỉ hưu; trong đó lãnh đạo chuyên môn cấp phòng có 21 người, chuyên viên 10 người, lao động hợp đồng 3 người.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp thuộc sở có 65 người viết đơn xin nghỉ; trong đó lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp có 3 người (Giám đốc, Phó Giám đốc), lãnh đạo đơn vị sự nghiệp cấp phòng 4 người, chuyên viên 54 người và lao động hợp đồng 4 người...

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, cho biết ngoài chính sách vượt trội của Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến các thành viên Ủy ban Nhân dân xin chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng tác động trong việc sắp xếp bộ máy.

Hiện, chính sách đã được thông qua Ủy ban Nhân dân thành phố và đang xin ý kiến Hội đồng Nhân dân. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến và trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành.

Dự kiến trong tháng 5-6/2025, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với các đối tượng được hưởng theo Nghị định 178 sẽ được thông qua.

Hiện, mức hỗ trợ cụ thể chưa được thống nhất nhưng trên tinh thần phải tương đồng trở lên đối với chính sách đã ban hành trước đó về sáp nhập các phường trên địa bàn.

Theo ông Châu Việt Tha, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ là đơn vị thẩm định các quy định thực hiện chính sách. Vì vậy, Sở sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện tránh tình trạng sai sót các đối tượng thụ hưởng.

15 cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum, đến giữa tháng 2/2025, tỉnh có 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi.

Những cán bộ này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất.

Cụ thể, trong 15 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi có ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.

Bên cạnh đó, một số cán bộ khác là Tỉnh ủy viên, Giám đốc, Phó Giám đốc một số sở, ngành.

Bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum, cho biết các cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo thuận lợi cho sắp xếp và để tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, có năng lực tiếp tục cống hiến.

“Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước tuổi để phục vụ việc sắp xếp công tác cán bộ, sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy thời gian tới. Một số đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc các sở cũng phục vụ cho việc sáp nhập các sở. Ngoài ra, các đồng chí còn dưới 5 năm công tác hầu hết cũng đã có đơn xin nghỉ trước tuổi. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định,” bà Ngô Thị Hoàng Anh thông tin thêm.

Hiện, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum đang tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi từ các địa phương để có phương án bố trí, sắp xếp thời gian tới.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum phối hợp cùng Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.../.

