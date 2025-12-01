Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng Quốc gia của nước CHDCND Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trưa 1/12 (theo giờ địa phương), thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia.

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng về việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thủy chung son sắt" Việt-Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân hai nước./.

