Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thủ tướng: Nghị quyết số 71 khai thông điểm nghẽn, chấn hưng giáo dục
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.
Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Nghị quyết số 72-NQ-TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sức khỏe của mỗi người dân để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.
Đây là một bước ngoặt mở ra nguồn tài chính khí hậu mới, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp thông minh bền vững.
TTXVN luôn được coi là cơ quan cung cấp nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy và là cầu nối quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.
Từ góc nhìn quốc tế, nhiều tổ chức, đối tác đánh giá TTXVN 80 năm qua đã trở thành kênh thông tin uy tín, giúp bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách và hình ảnh Việt Nam.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cung cấp hạ tầng kết nối dùng chung để triển khai các mạng riêng ảo cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.
Tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.
Chiều 15/9/2025, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga.
Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai đã có những chia sẻ với báo chí về trọng tâm AIPA 46 cũng như ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, nâng tầm vị thế đất nước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.
Tối 15/9/2025, tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập -Tự do - Hạnh phúc”.
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Nataliya Kiselova khẳng định Bulgaria luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam - một đối tác tin cậy, có vị trí địa chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á và châu Á.
Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.
Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội.
Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, công nghiệp quốc phòng, văn hóa và du lịch.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất giới thiệu danh sách 39 đồng chí đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng.
Chính phủ ban hành Nghị quyết giúp xử lý vướng mắc, thúc đẩy dự án phát triển trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Chiều 15/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao.
Quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó Tây Australia là địa bàn tiềm năng về năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á.
Những ngày này, không khí tại thành phố Đà Nẵng sôi nổi với nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.
Những phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú ở nước ngoài không chỉ là nhân chứng của các sự kiện quốc tế nóng, mà còn là “sứ giả” mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Sáng 14/9, TTXVN đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa quản trị, cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp và huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Dự thảo Nghị định bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân; hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…
Sách ảnh là công trình đầu tiên tổng hợp lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, với hơn 1.000 bức ảnh và tư liệu quý hiếm được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu là kho ảnh của TTXVN.
Đây không chỉ là những công trình báo chí tiêu biểu có giá trị chính trị, lịch sử, truyền thống sâu sắc mà còn là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sự lao động nghiêm túc, sáng tạo của từng đơn vị, cá nhân trong toàn ngành.
Chiều 15/9/2025, ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH và Ban TV Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quy trình bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.