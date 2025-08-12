Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ báo chí

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột, điểm sáng mới trong mối quan hệ; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng hành lâu dài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì buổi gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hội đàm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nêu rõ trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên đã trao đổi, thống nhất về một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng hành lâu dài giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.