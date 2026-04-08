Tổng Liên đoàn lấy ý kiến 3 phương án hoán đổi lịch nghỉ trong tháng Tư

Chiều ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành khảo sát ý kiến người lao động trên mạng xã hội về việc hoán đổi lịch nghỉ dịp cuối tháng 4/2026. Thời gian lấy ý kiến là đến hết 10 giờ ngày 9/4.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 chỉ cách nhau 2 ngày. Do đó, một số doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đề xuất chuyển ngày nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương là thứ Hai (ngày 27/4) sang thứ Tư (ngày 29/4) hoặc thứ Bảy (ngày 2/5), nhằm giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 4-5 ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra ba phương án được đưa ra để người lao động lựa chọn:

Phương án 1 là nghỉ bù theo quy định hiện hành, không hoán đổi, nghỉ ngày 27/4.

Phương án 2 là hoán đổi ngày nghỉ từ 27/4 sang 29/4, giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày.

Phương án 3 là hoán đổi ngày 27/4 sang 2/5, để người lao động làm việc 6 ngày/tuần được nghỉ 4 ngày liên tục.

Trước đó, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết nhiều công đoàn cơ sở và người lao động đã gửi kiến nghị về việc hoán đổi ngày nghỉ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức. Cơ quan này cho biết việc đưa ra đề xuất cân nhắc đồng thời ba yếu tố: Nguyện vọng của người lao động, quy định của pháp luật và sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Trước đó, ngày 3/4, lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương hoán đổi hai kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 mà thực hiện theo Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ đã thông báo những ngày nghỉ lễ Tết năm 2026 và lịch nghỉ này áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước. Đối với lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động./.