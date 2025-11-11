TP Hồ Chí Minh: Nhiều hạng mục xuống cấp khi 2 bệnh viện lớn chậm đưa vào sử dụng

Dù hoàn thành phần lớn hạng mục, đến nay Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương vẫn “đắp chiếu”, nhiều khu vực bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí.

Sau sáp nhập địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hai dự án y tế quy mô lớn gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 300 giường.

Dù hoàn thành phần lớn hạng mục, đến nay cả hai công trình vẫn “đắp chiếu”, nhiều khu vực bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí và ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi chờ Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương cải tạo, Sở đề xuất tạm giao Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sửa chữa khẩn cấp để đưa vào sử dụng.

Sở Y tế cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường vào hoạt động trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh sau sáp nhập./