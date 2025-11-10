TP Hồ Chí Minh: Hai công trình bệnh viện "nghìn tỷ" bỏ hoang lãng phí

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hai công trình y tế quy mô lớn gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương 300 giường.

Tuy nhiên, dù đã hoàn thành phần lớn hạng mục, đến nay cả hai bệnh viện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, nhiều khu vực xuống cấp, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí ngân sách và ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện được xem là bệnh viện có quy mô lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 16ha, công suất 1.500 giường bệnh.

Công trình khởi công năm 2014, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng, nhằm cung cấp dịch vụ khám, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu cho người dân tại địa bàn và các khu vực lân cận.

Dự án bao gồm 7 dự án thành phần, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư 6 dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư 1 dự án.

Tuy nhiên, hơn 10 năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành đồng bộ để đưa vào sử dụng. Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều hạng mục vẫn thi công nhỏ giọt, khu vực xung quanh cỏ mọc um tùm dù khối nhà chính đã cất nóc từ lâu.

Nhiều hạng mục, công trình của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở mới đã cũ theo thời gian. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện hữu có 500 giường, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, tình trạng quá tải kéo dài, ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh. Người bệnh và đội ngũ y tế đều kỳ vọng dự án bệnh viện 1.500 giường sớm vận hành để giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Bà Dương Phương Huyền (phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết gia đình thường xuyên đưa người thân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương hiện hữu để điều trị bệnh.

Cơ sở vật chất cũ kỹ, số lượng bệnh nhân đông khiến thời gian chờ khám kéo dài. Theo bà Huyền, việc chậm đưa bệnh viện mới vào hoạt động gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người ở xa trung tâm.

Anh Lê Giang Nam (phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, anh hay chạy thể dục quanh khu vực xây bệnh viện, bệnh viện xây rất đẹp và lớn, nếu hoàn thiện sẽ là một bệnh viện hiện đại. Tuy nhiên, hiện giờ các hạng mục vẫn bị bỏ trống, người dân địa phương mong dự án được tháo gỡ vướng mắc để tránh lãng phí và giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến thành phố.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương Nguyễn Ngọc Văn thông tin, Cụm Bệnh viện đa khoa 1.500 giường có 7 dự án thành phần nhưng mới có 2 dự án cơ bản hoàn thành, 3 dự án đang thi công và 2 dự án chưa triển khai.

Công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở mới có quy mô 1.500 giường. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Đối với 2 dự án cơ bản đã hoàn thành gồm trạm xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật tổng thể, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do chưa kết nối đồng bộ với các hạng mục còn lại.

Đối với 3 dự án đang thi công, phần xây lắp móng đã hoàn thành 100%; lắp đặt hệ thống kỹ thuật đạt 79%; thiết bị khí y tế đạt 50%. Riêng dự án khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn đạt 32% tiến độ, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026; Dự án Bãi đậu xe, công viên, cây xanh và hàng rào trạm xử lý nước thải đạt 46,4%.

Còn 2 dự án chưa thi công gồm: dự án thiết bị bệnh viện, nội thất và công nghệ thông tin Bệnh viện đa khoa 1500 giường; dự án khối giáo dục-đào tạo, ký túc xá học viên và thân nhân người bệnh đã được phê duyệt dự án, Ban sẽ triển khai công việc giai đoạn thực hiện dự án từ 2026-2029.

Dự kiến khởi công 2 dự án nội thất và công nghệ thông tin trong tháng 12/2025.

Hiện, Ban đã trình thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Sở Xây dựng (Bệnh viện đa khoa 1500 giường) và Sở Tài chính (dự án nội thất, công nghệ thông tin); Ban đã trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh dự án Khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn.

Sau khi dự án điều chỉnh được phê duyệt, Ban tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong quý 1/2026. Hiện nay, trong khuôn viên dự án đang thi công, nên chưa tiến hành tổng vệ sinh. Ban sẽ hoàn thiện công trình, tổng vệ sinh dự án trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh), phóng viên ghi nhận công trình hoàn thành năm 2018 với quy mô khoảng 300 giường bệnh và các khu chức năng nhưng hiện bị bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp, cây cối mọc dày.

Các khu chức năng của Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương hiện bị bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Bệnh viện từng được trưng dụng làm khu cách ly và điều trị COVID-19 đến hết năm 2021, sau đó tiếp tục không sử dụng.

Trước thời điểm hợp nhất, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũ đã nhiều lần khảo sát, đề xuất phương án khai thác nhưng chưa triển khai được.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương cải tạo, Sở Y tế kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận giao Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất.

Cùng đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương đẩy nhanh tiến độ, đưa Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường vào hoạt động trong năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực./.

