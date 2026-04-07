Triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 608/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035.

Mục tiêu của Chương trình nhằm hiện thực hóa các ưu tiên chiến lược của Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030, giai đoạn 2031-2035 và tầm nhìn 2045.

Triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các mục tiêu, biện pháp và hoạt động của Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, hải quan, thuận lợi hóa thương mại, logistics, thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thành phố thông minh, hành lang kinh tế thế hệ mới... bảo đảm hài hòa với cam kết trong ASEAN và thông lệ quốc tế.

Nâng cao hiệu quả điều phối liên ngành; củng cố năng lực của các cơ quan đầu mối tham gia các cơ chế hợp tác AEC; tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt hơn các cơ hội từ thị trường ASEAN; mở rộng đầu tư, thương mại và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Nâng cao nhận thức và năng lực hội nhập của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp; tăng cường chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập AEC.

Hoàn thiện cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát việc triển khai các cam kết AEC; bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả năng điều chỉnh kịp thời chính sách trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động; đồng thời, lồng ghép triển khai các cam kết này với các mục tiêu, chiến lược phát triển quốc gia, đặc biệt là Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các ưu tiên phát triển của đất nước.

Tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của Việt Nam trong ASEAN; đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và định hình các sáng kiến hợp tác kinh tế trong ASEAN và trong tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN gắn kết, năng động, thích ứng, sáng tạo và bao trùm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sáu mục tiêu Chiến lược

Trên cơ sở các mục tiêu trên, căn cứ nội dung Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2026-2030, tầm nhìn 2045, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược sau đây:

Mục tiêu Chiến lược 1: Một cộng đồng định hướng hành động: Hướng tới mục tiêu một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, dựa trên nguồn năng lực cạnh tranh mới.

Mục tiêu Chiến lược 2: Một cộng đồng bền vững: Lồng ghép các yếu tố, chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Mục tiêu Chiến lược 3: Một cộng đồng dám nghĩ, dám làm, táo bạo và đổi mới.

Mục tiêu Chiến lược 4: Một cộng đồng chủ động và thích ứng: Tăng cường chương trình nghị sự ASEAN toàn cầu.

Mục tiêu Chiến lược 5: Một cộng đồng nhanh nhẹn và tự cường: Tăng cường năng lực cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN và người dân ASEAN, để ứng phó với các cú sốc, áp lực, khủng hoảng và biến động.

Mục tiêu Chiến lược 6: Một cộng đồng hòa nhập, cùng tham gia và hợp tác: Kiến tạo ASEAN lấy con người làm trung tâm, không bỏ lại ai ở phía sau.

Chương trình hành động đưa ra các giải pháp triển khai sau:

- Lồng ghép Kế hoạch chiến lược vào các cơ chế, chính sách và chương trình phát triển trong nước;

- Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện;

- Thúc đẩy vận động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực;

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường khai thác hiệu quả các FTA giữa ASEAN và đối tác (ASEAN+, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực - RCEP);

- Tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.

