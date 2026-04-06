Philippines cùng các đồng minh khai mạc giai đoạn 1 cuộc tập trận “Lá chắn”

Ngày 6/4, cuộc tập trận “Salaknib” (Lá chắn) giai đoạn 1 với sự tham gia của hơn 7.000 binh sỹ Philippines, Nhật Bản, Mỹ và Australia đã chính thức khai mạc tại Fort Magsaysay, thành phố Palayan, tỉnh Nueva Ecija của Philippines.

Trong một tuyên bố, Phó Tư lệnh Lục quân Philippines, Thiếu tướng Efren Morados nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố liên minh và tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các binh sỹ.

Ông cho biết cuộc tập trận Lá chắn được “định hướng bởi mục tiêu chiến lược rõ ràng nhằm tăng cường tác chiến hiệp đồng binh chủng, nâng cao khả năng tương tác đa lĩnh vực và củng cố một cấu trúc an ninh khu vực đáng tin cậy và bền vững."

Trong khi đó, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 25 của Mỹ, Thiếu tướng James Bartholomees nhấn mạnh khi năng lực phòng thủ của khối liên minh này được kết nối chặt chẽ, “sẽ bảo đảm hòa bình, răn đe hành động gây hấn và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”

Quân đội Philippines và quân đội Mỹ khu vực Thái Bình Dương đã tiến hành tập trận Lá chắn từ năm 2015, với các hoạt động huấn luyện dựa trên Hiệp ước Phòng thủ chung giữa hai nước.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia tham gia cuộc tập trận Lá chắn với tư cách lực lượng chính thức, đưa đây trở thành cuộc huấn luyện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa quân đội các nước này.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của Lá chắn diễn ra từ ngày 6 đến 17/4. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra trong tháng Năm và Sáu, sau cuộc tập trận “Balikatan” từ tháng Tư đến tháng Năm.

Các cuộc tập trận đa phương sẽ tập trung vào phòng thủ trên biển và lãnh thổ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cùng với các hoạt động đổ bộ và tác chiến hiệp đồng binh chủng./.

