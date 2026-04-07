Chính phủ liên minh mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Ngày 6/4, Chính phủ liên minh mới của Thái Lan do Thủ tướng Anutin Charnvirakul lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức.



Trong buổi lễ truyền thống tại Cung điện Dusit, 35 thành viên nội các đã tuyên thệ trung thành trước Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.

Thủ tướng Anutin, 59 tuổi và là lãnh đạo đảng Bhumjaithai, cùng 7 phó thủ tướng, các bộ trưởng và phó bộ trưởng đã tham dự buổi lễ.



Ngay sau đó, Thủ tướng Anutin chủ trì cuộc họp nội các đặc biệt nhằm xem xét dự thảo tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước khi trình lên Quốc hội Thái Lan trong những ngày tới. Theo quy định, trong vòng 15 ngày kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, nội các mới phải trình bày tuyên bố chính sách trước quốc hội.



Cuối tháng 3, Nhà vua Thái Lan đã phê chuẩn nội các mới do Thủ tướng Anutin Charnvirakul đệ trình. Hầu hết các vị trí trong nội các thuộc về các thành viên đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) của Thủ tướng Anutin và Thủ tướng Anutin kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.

Cụ thể, các thành viên đảng Bhumjaithai và những người ủng hộ đảng này nắm giữ 32 vị trí trong nội các mới, trong đó có chức Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow tiếp tục tại nhiệm và được chỉ định giữ chức Phó Thủ tướng.



Đáng chú ý, một trong 6 vị trí Phó Thủ tướng của Thái Lan được trao cho ông Yodchanan Wongsawat, ứng cử viên hàng đầu của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước.

Ông Yodchanan kiêm nhiệm cả chức Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Thông tin. Ngoài ông Yodchanan, đảng Pheu Thai còn nắm giữ 8 vị trí bộ trưởng khác trong nội các mới.



Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội, nhưng do không đạt đa số tuyệt đối nên đã liên minh với đảng Pheu Thai đứng thứ ba trong Quốc hội./.

