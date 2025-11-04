Triển lãm Đèn lụa Jinju: Không gian check-in rực rỡ sắc màu tại Hà Nội

Hòa cùng sắc màu của mùa lễ hội tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ quảng bá vẻ đẹp văn hóa “xứ Kim chi” thông qua triển lãm “Ánh sáng Hàn Quốc: Đèn lụa Jinju” từ nay đến ngày 26/12.

Triển lãm lần này là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi triển lãm Đèn lụa Jinju tại khu vực Đông Nam Á thuộc dự án giao lưu văn hóa mang tên “Touring K-Arts” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Đây là dự án nhằm giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, do các Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại nước ngoài và Thành phố Jinju phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE). Trước đó, triển lãm đã được tổ chức thành công tại Philippines vào tháng Năm, Indonesia vào tháng Tám.

Không gian triển lãm bao gồm “đường hầm ánh sáng đèn lụa Jinju,” “bức tường ánh sáng đèn lụa Jinju” cùng các khu vực chụp ảnh cùng đèn lụa Jinju và quảng bá thành phố Jinju được tạo nên bởi gần 1.300 chiếc đèn lụa Jinju rực rỡ sắc màu.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại 49 Nguyễn Du, Hà Nội rực rỡ trong sắc màu đèn lụa Jinju. (Ảnh: TTVHHQ)

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng khác nhau dành cho khách tham quan như trải nghiệm làm đèn lồng Hàn Quốc, viết cây điều ước…

Nhân dịp này, bắt đầu từ ngày 8/11, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình “Ngày Hanbok” miễn phí vào thứ Bảy hàng tuần (từ 9h00 đến 17h00). Đây sẽ là cơ hội cho người dân thủ đô trải nghiệm nét đẹp trang phục truyền thống Hàn Quốc cùng đèn lụa Jinju và tận hưởng những khoảnh khắc đẹp cùng người thân, bạn bè trong một không gian đậm sắc Hàn Quốc. Chương trình hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua cho mọi người dân vào dịp cuối tuần.

Ông Choi Seung Jin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết triển lãm Đèn lụa Jinju đã nhận được sự quan tâm và thu hút của đông đảo người dân tại Philippines và Indonesia trước đó, nên ông rất tự hào khi triển lãm đèn lụa Jinju được tổ chức tại Việt Nam lần này.

“Thông qua triển lãm này, tôi mong rằng người dân sẽ cảm nhận được sắc màu và nét đẹp rực rỡ của Hàn Quốc thông qua ánh đèn lụa Jinju, đồng thời, tôi cũng hy vọng rằng người dân sẽ thấy được rằng Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc chính là không gian giao lưu văn hoá đặc biệt - nơi giao thoa văn hoá Việt Nam-Hàn Quốc thông qua ‘ánh sáng’,” ông Choi Seung Jin nói./.

