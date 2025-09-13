Triển lãm IAA Mobility 2025 hé lộ tương lai của ngành ôtô

Bốn ngày sau khi khai mạc Triển lãm IAA Mobility 2025, hơn 750 công ty ôtô từ khắp nơi trên thế giới đã trưng bày những sản phẩm tiên tiến, làm nổi bật những xu hướng tiên tiến đang định hình lại ngành công nghiệp này.



Trong số rất nhiều đổi mới đáng kinh ngạc, điện khí hóa và số hóa nổi bật là động lực thúc đẩy sự chuyển đổi nhanh chóng của ngành.



Điện khí hóa, đặc biệt là công nghệ pin, đang phát triển với tốc độ chưa từng có, điều này được chứng minh bởi một loạt các đơn vị triển lãm.



BYD, một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, đã ra mắt hệ thống sạc nhanh Megawatt Flash Charge, có khả năng sạc lại quãng đường di chuyển lên đến 2km mỗi giây sạc.

Chỉ cần 5 phút sử dụng hệ thống này, một chiếc xe điện có thể tăng thêm 400 km phạm vi hoạt động.



CATL, nhà sản xuất pin lưu trữ năng lượng và xe điện lớn nhất thế giới, đã giới thiệu công nghệ an toàn pin NP 3.0, giúp ngăn chặn ngọn lửa trần và khói trong trường hợp mất kiểm soát nhiệt, một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các vụ tai nạn xe điện liên quan đến pin.

Công ty cũng giới thiệu pin Shenxing Pro, được thiết kế để duy trì nguồn điện áp cao và đảm bảo xe có thể lái xe an toàn tránh xa nguy hiểm.



Các nhà sản xuất ôtô lớn cũng đã tận dụng triển lãm để ra mắt các mẫu xe mới. Mercedes-Benz “trình làng” mẫu SUV GLC chạy hoàn toàn bằng điện, với hệ thống được thiết kế để hoạt động ở mức điện áp 800-volt, công suất tối đa 360 kW và khả năng sạc nhanh DC 330 kW.

Trong khi đó, BMW ra mắt mẫu xe iX3 thế hệ tiếp theo, được trang bị công nghệ eDrive thế hệ thứ sáu, cho phạm vi hoạt động lên đến 805 km và hiệu suất sạc tối đa 400 kW.



Ngoài pin lithium-ion, các hệ thống truyền động thay thế như pin nhiên liệu hydro và pin thể rắn đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Renault của Pháp và Rimac của Croatia đã trình bày các khái niệm mở rộng phạm vi hoạt động của pin nhiên liệu hydro và các đơn vị pin thể rắn, nhấn mạnh việc theo đuổi các giải pháp năng lượng đa dạng của ngành.



Trong khi điện khí hóa đang giúp xe điện an toàn hơn và thân thiện hơn với người dùng so với xe động cơ đốt trong, thì số hóa đang định nghĩa lại ngành ôtô thông qua việc mở rộng các ứng dụng phần mềm.



Automobilwoche, một tạp chí ôtô của Đức, đã tóm tắt các chủ đề chính của triển lãm là "số hóa và điện khí hóa", trong đó hướng tới trọng tâm phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Sự đổi mới này hứa hẹn độ chính xác, ổn định, an toàn và khả năng phản hồi cao hơn, đồng thời cho phép thiết kế vô lăng và buồng lái mới.



Khi quá trình số hóa ngày càng sâu rộng, các công ty công nghệ như NVIDIA đang trở thành đối tác không thể thiếu của các nhà sản xuất ôtô. Tại triển lãm, công ty này đã “trình làng” hệ thống an toàn tích hợp toàn diện được thiết kế để đảm bảo sự phát triển an toàn của xe tự



Triển lãm IAA Mobility 2025 tại Munich (Đức) đã làm nổi bật một ngành công nghiệp đang chuyển đổi nhanh chóng, nơi điện khí hóa đặt nền tảng, phần mềm định nghĩa trải nghiệm và trí tuệ nhân tạo mở ra những khả năng mới, cùng nhau định hình lại tương lai toàn cầu của ngành di động./.

