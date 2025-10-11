Triển lãm "Sắc Tâm": Tinh thần Việt trong dòng chảy nghệ thuật và tôn giáo

“Sắc Tâm” vượt khỏi khuôn khổ một triển lãm mỹ thuật - đó là lời nhắc về chánh niệm, về hành trình quay về với chính mình, nuôi dưỡng lòng từ bi và sự bình an. Giữa không gian linh thiêng của Văn Miếu, triển lãm trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để an tâm, để yêu hơn hồn cốt Việt trong từng hơi thở đời sống hôm nay.

“Sơn mài và trầm hương - hai đặc sản của Việt Nam gặp nhau trong triển lãm “Sắc Tâm”, tạo nên cuộc hòa quyện giữa cái đẹp hữu hình và sự tĩnh tại nội tâm, lan tỏa tinh thần hòa hợp, hướng thiện và bác ái – những giá trị làm nên chiều sâu văn hóa Việt.

Tối 10/10, tại Nhà Tiền Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), triển lãm “Sắc Tâm” khai mạc, do Nguyễn Art Gallery phối hợp cùng Trầm Tuệ tổ chức, quy tụ 14 họa sĩ sơn mài và nhiều nghệ nhân trầm hương. Trong không gian cổ kính, sắc sơn mài truyền thống hòa cùng hương trầm thuần khiết, tạo nên “cuộc hẹn nhiệm màu” giữa nghệ thuật và tâm linh, giữa di sản và đời sống đương đại.

Các tác phẩm sơn mài với lớp sơn ta truyền thống tái hiện hồn cốt Việt qua hình ảnh cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, sen, biểu tượng dân gian; trong khi trầm hương được giới thiệu như nhịp cầu kết nối con người với cội nguồn, khơi mở sự an tĩnh giữa nhịp sống hiện đại.

“Sắc Tâm” vượt khỏi khuôn khổ một triển lãm mỹ thuật - đó là lời nhắc về chánh niệm, về hành trình quay về với chính mình, nuôi dưỡng lòng từ bi và sự bình an. Giữa không gian linh thiêng của Văn Miếu, triển lãm trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nơi cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để an tâm, để yêu hơn hồn cốt Việt trong từng hơi thở đời sống hôm nay./.