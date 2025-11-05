Trung Quốc hoãn đưa tàu Thần Châu-20 trở về Trái Đất

Ngày 5/11, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-20 đã phải hoãn kế hoạch trở về Trái Đất sau khi nghi bị va chạm với các mảnh vỡ nhỏ trong không gian.

Theo CMSA, các chuyên gia đang tiến hành phân tích va chạm và đánh giá rủi ro. Cơ quan này chưa đưa ra lịch trình mới cho nhiệm vụ, vốn dự kiến hạ cánh tại khu vực miền Bắc Trung Quốc trong ngày 5/11.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải hoãn chuyến trở về của tàu Thần Châu do rác ngoài không gian. Trước đó, lịch trở về của tàu Thần Châu-19 từng bị lùi một ngày vì lý do thời tiết.

Sự cố cho thấy mối nguy ngày càng lớn của rác vũ trụ - những mảnh vỡ của vệ tinh hoặc tầng tên lửa cũ trôi nổi trong quỹ đạo, có thể gây va chạm với các thiết bị vũ trụ đang hoạt động.

Vấn đề rác trong không gian đang trở thành thách thức toàn cầu. Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác với các nước Arab để xây dựng “Trung tâm quan sát rác không gian.”

Cùng năm, một ủy ban Liên hợp quốc cũng kêu gọi thiết lập cơ sở dữ liệu chung và khuôn khổ quốc tế để quản lý giao thông vũ trụ.

Năm 2021, Trung Quốc từng báo cáo lên Liên hợp quốc rằng trạm Thiên Cung đã 2 lần phải điều chỉnh quỹ đạo để tránh mảnh vỡ từ các vệ tinh Starlink của SpaceX. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh và Washington vẫn bày tỏ quan ngại về các hoạt động có thể làm gia tăng rác không gian.

Mỹ từng nhận định vụ thử tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc năm 2007 là “thiếu trách nhiệm,” trong khi phía Trung Quốc cho rằng Mỹ là nước tạo ra nhiều mảnh vỡ quỹ đạo hơn.

Để giảm rủi ro va chạm, Trung Quốc đang phát triển các công nghệ giám sát bằng laser và “cánh buồm hạ quỹ đạo” - giúp tàu vũ trụ nhanh chóng rơi vào khí quyển và bốc cháy, tránh để lại rác không gian.

Chương trình Thần Châu hiện đảm nhiệm việc đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung trong các nhiệm vụ kéo dài 6 tháng, gồm cả công tác sửa chữa thiệt hại do rác không gian gây ra./.

