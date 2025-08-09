Trung Quốc triển khai loạt biện pháp mạnh ngăn virus chikungunya lây lan

Đời sống

Từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Phật Sơn ngày 8/7, trong vòng một tháng, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc chikungunya - phần lớn ở tỉnh Quảng Đông.

Nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya tại tỉnh Quảng Đông.

Các biện pháp được áp dụng gồm: sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện và xử lý các ổ nước đọng, phun thuốc diệt muỗi diện rộng, kiểm tra từng hộ để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, quy định kỹ lưỡng về thông tin người mua khi mua thuốc hạ sốt, hoặc một số biện pháp đảm bảo người dân hợp tác chống dịch.

Ngày 7/8, Phật Sơn phát động phong trào vệ sinh yêu nước, kêu gọi dọn sạch gara, bụi rậm, rãnh nước và ban công.

Từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Phật Sơn ngày 8/7, trong vòng một tháng, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc chikungunya, phần lớn ở Quảng Đông.

Các bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện với cửa sổ và cửa ra vào lắp lưới chống muỗi. Tuần trước, Phật Sơn nâng mức ứng phó y tế công cộng lên cấp 3 trong thang 4 cấp, trong khi thành phố lân cận khuyến cáo người dân từ vùng dịch trở về tự theo dõi sức khỏe trong 2 tuần.

Virus chikungunya lây lan sang người từ muỗi Aedes bị nhiễm bệnh. Người bị nhiễm có thể có các triệu chứng tương tự sốt xuất huyết, chẳng hạn như sốt cấp tính, đau khớp, phát ban và đau đầu.

Tuy nhiên, đau khớp do virus chikungunya gây ra có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Mặc dù virus chikungunya không đe dọa đến tính mạng như sốt xuất huyết, nhưng nó có thể gây suy nhược cơ thể rất nặng nề.

Theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Quảng Đông, do chưa có vaccine phòng virus chikungunya tại Trung Quốc, các biện pháp này cần thiết giúp khoanh vùng nguồn lây và bảo vệ nhóm dễ tổn thương.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Đông cho biết số ca mắc mới đang giảm, song nguy cơ vẫn “phức tạp và nghiêm trọng” do mưa và tình hình đi lại quốc tế./.

