Từ 22-24/6, mưa lũ ở Bắc Bộ làm 7 người thương vong, thiệt hại nhiều tài sản

Theo thông tin sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 22-24/6 và sét đánh đã gây nhiều thiệt về người và tài sản tại các địa phương.

Tính đến 8 giờ ngày 24/6, mưa lũ và sét đánh đã làm 3 người chết (Bắc Kạn 1, Bắc Giang 1, Hà Tĩnh 1); 4 người bị thương (Thái Nguyên 1, Lạng Sơn 3); 815 nhà bị hư hỏng (Hà Giang 1, Lào Cai 1, Lạng Sơn 805, Phú Thọ 8); 195 nhà tại Lạng Sơn bị ngập (đã sơ tán 59 hộ đến nơi an toàn); 1.970ha lúa và hoa màu bị ngập (Lạng Sơn 1.114ha, Thái Nguyên 651ha; Bắc Giang 205ha); 3.919 con gia súc, 173.594 con gia cầm bị chết và 58,8ha thủy sản bị thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng (Km6+950/ĐT.131 địa phận xã Thèn Sin và Km76+690/QL.4D địa phận bản Chu Va 12 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường).

Sở Xây Dựng tỉnh Lai Châu đã có văn bản chỉ đạo, phân luồng tạm thời phù hợp với tình hình thực tế để các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Mưa to và dông gây ngập úng, sạt lở một số vị trí trên tuyến đường giao thông tại các xã Cảm Ân, Đại Đồng, Phúc Ninh, Xuân Lai, Tân Nguyên, Phúc An (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) với khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất, đá gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây ngập úng tại một số tuyến đường tại thành phố Yên Bái.

Một số tuyến đường liên xã tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu từ 0,6-1m gây chia cắt tại 3 thôn với 469 hộ. Về nhà ở, các địa phương khác đã hết ngập.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng bị cô lập, ngập sâu tại các huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng... tỉnh Lạng Sơn, chính quyền lực lượng chức năng tỉnh đã hỗ trợ di chuyển đồ đạc, di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị ngập...

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều động lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về xã Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn) hỗ trợ di chuyển khoảng 40 người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn; phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương cung cấp nhu yếu phẩm đảm bảo đời sống cho nhân dân.

Một số khu vực ngầm tràn trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị ngập phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 23/6, đoàn công tác của huyện Bắc Sơn đã vào kiểm tra thực tế, chỉ đạo, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn cho người dân vùng bị ngập.

Nếu trường hợp trời tiếp tục mưa, nước dâng cao trở lại, xã đã có phương án di dời hơn 50 hộ dân ở vũng trũng thấp của thôn Tiến Hậu đến khu vực cao để đảm bảo an toàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng Dương Thị Hạnh, mưa lớn, kết hợp với nước từ các nơi dồn về cũng đã khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Hữu Lũng bị ngập gây thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của người dân.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 41 hộ ở vũng trũng thấp đến nơi an toàn. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, huyện đã yêu cầu lực lượng chức năng địa phương đã đặt rào chắn cùng biển cảnh báo nguy hiểm ở 2 đầu cầu ngầm bị ngập; bố trí lực lượng xung kích trực 24/24, cấm các loại phương tiện vận tải qua lại khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Những hộ có nguy cơ ngập úng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình di chuyển đến nơi an toàn.

Các tuyến đường sạt lở đã được cắm biển cảnh báo hạn chế người dân qua lại. Tại các vị trí sạt ta luy dương, cây cối đổ ra đường, đơn vị chức năng đảm bảo giao thông tạm thời bằng việc dọn dẹp đất đá để người và phương tiện lưu thông, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc chỉ đạo đảm bảo giao thông thông suốt sau mưa...

Tại các địa phương khác, ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị chết, bị thương, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng xuống địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và cuộc sống.

Các phương tiện di chuyển khó khăn khi mưa lớn gây ngập úng các tuyến đường ở Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to sẽ tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực...

Để chủ động ứng phó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ thực hiện nghiêm Công điện số 94/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang thực hiện tuần tra canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn đê điều.

Các tỉnh, thành phố khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh; sạt lở, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

