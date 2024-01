Từ ngày 14/1, Thủ đô Hà Nội giảm mưa và có gió nhẹ, trời rét

Mưa trên phố Lý Thường Kiệt. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13 ngày 14/1, các vùng trên cả nước giảm mưa dần, chỉ còn mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi; riêng Tây Bắc Bộ, trưa chiều giảm mây, trời nắng và xu thế giảm mưa sẽ tiếp diễn từ ngày mai (14/1).

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; tại Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6.

Đêm 14 ngày 15/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; ngày 15/1 có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.



