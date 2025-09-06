‘Tường lửa Tràng An': Phim truyền hình đầu tiên xoay quanh đại án tiền ảo

Sau thời gian ấp ủ, Đài Hà Nội lần đầu tiên hé lộ những hình ảnh và câu chuyện của “Tường lửa Tràng An” - phim truyền hình tái hiện những vụ án tiền ảo nổi cộm trong xã hội.

Bộ phim gồm 40-45 tập, xoay quanh quá trình đấu tranh với tội phạm tiền ảo của lực lực Công an nhân dân, lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật. Trong đó nổi bật là vụ án tội phạm tiền ảo bị Công an Hà Nội triệt phá cuối năm 2024.

Theo biên kịch Vũ Liêm, kịch bản phim được chắt lọc từ chuyện đời thật, đẩy thêm cao trào bằng những tình huống đậm chất điện ảnh. Qua đây, bộ phim phơi bày thủ đoạn tinh vi của giới tội phạm công nghệ cao: Từ lừa đảo đầu tư, rửa tiền đến thao túng hệ thống. Nổi bật trong đó là chuyên án Mr Pips gây nhức nhối xã hội năm 2024.

Đại diện đơn vị sản xuất và đoàn làm phim ra mắt báo chí ngày 6/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các nhà làm phim hứa hẹn liên tục đưa đẩy cao trào, đưa khán giả đi qua nhiều bất ngờ trong câu chuyện, nhờ vậy thu hút khán giả bằng những màn đấu trí nghẹt thở giữa lực lượng công an và các băng nhóm tội phạm công nghệ cao, cũng như loạt tình huống truy đuổi, đối đầu được dàn dựng đầy chân thực.

Đào sâu chủ đề điều tra hình sự gay cấn, đồng thời gợi mở những thách thức xã hội trong kỷ nguyên số, bộ phim lựa chọn hướng khai thác mới mẻ, gắn với bối cảnh thời sự, giúp khán giả vừa giải trí, vừa có thêm góc nhìn cảnh giác về những cạm bẫy trên không gian mạng thời đại 4.0. Tác phẩm cũng mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, tôn vinh bản lĩnh lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là Công an Thủ đô.

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, phim truyền hình “Tường lửa Tràng An” là một trong những dự án quan trọng nhất của đài trong năm 2025.

Ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Trong cuộc chiến đấu tranh chống lại cái ác, giữ gìn trật tự xã hội, bảo đảm ổn định xã hội, lực lượng Công an Nhân dân và Công an Hà Nội có nhiều sự hy sinh thầm lặng và dữ dội. Những năm gần đây, họ bước vào một mặt trận hoàn toàn mới, trong đó tri thức, công nghệ là một vũ khí sắc bén để các lực lượng giành chiến thắng trước tội phạm công nghệ cao,” nhà báo Nguyễn Kim Khiêm bày tỏ.

Đó là cảm hứng, động lực để Đài Hà Nội sản xuất phim “Tường lửa Tràng An” trong bối cảnh Đài đang nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông đa phương tiện và sản xuất các sản phẩm giải trí lành mạnh.

Có mặt tại họp báo ngày 6/9, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dành nhiều lời cổ vũ cho đoàn phim.

Ông cho biết lực lượng công an thành phố sẵn sàng song hành với các nhà sản xuất, đạo diễn trong quá trình sản xuất phim trong việc cố vấn các tình huống mang tính nghiệp vụ cao, đồng thời cử các đồng chí đại diện tham gia một số vai diễn trong phim để hình ảnh, câu chuyện trở nên sinh động, thực tế.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải, Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên, Hồng Liên…

"Tường lửa Tràng An" không chỉ bóc tách mánh khóe lừa đảo tiền ảo mà còn phản ánh sự đối lập giữa chính-tà, giữa công lý và lòng tham. Đó cũng chính là hành trình dựng xây bức tường lửa bằng bản lĩnh, trí tuệ và tình người của người Hà Nội. Phim cũng khéo léo đưa vào các nét đẹp, văn hoá lối sống của con người Hà Nội. Phim sẽ lên sóng từ tháng 10 năm nay./.

