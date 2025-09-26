Tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận

Sau 4 ngày xét xử, sáng 26/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Hội đồng xét xử tuyên án Huỳnh Tuấn Ân (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) 9 năm tù; Trần Ngọc Linh 8 năm tù, Nguyễn Thành Ngôn 7 năm tù (là các cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận qua các thời kỳ); Trương Tấn Đạt (cựu Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) 8 năm tù. Các bị cáo còn lại các mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2017 đến năm 2023, Huỳnh Tuấn Ân thống nhất với Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu và chi tiền ngoài hợp đồng cho Công ty Điện lực Bình Thuận.

Thực hiện chỉ đạo của Trần Ngọc Linh, Trương Tấn Đạt làm việc với Tập đoàn Tuấn Ân để thống nhất về chi tiền ngoài hợp đồng cho Công ty Điện lực Bình Thuận từ giá trị gói thầu. Các Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thông đồng với nhân viên của Tập đoàn Tuấn Ân thực hiện trái quy định về đấu thầu để trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 49 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Ân chỉ đạo đưa hối lộ số tiền cho các bị cáo tại Công ty Điện lực Bình Thuận hơn 9 tỷ đồng.

Để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán; đồng thời mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, gây thiệt hại về thuế số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can liên quan với các tội danh đã nêu.

Các bị cáo thuộc Tập đoàn Tuấn Ân gồm: Huỳnh Tuấn Ân (sinh năm 1963, tại Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Trung Quân (sinh năm 1986, tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Trần Thiện Chương (sinh năm 1980, tại Thành phố Hồ Chí Minh); Tạ Ngọc Huân (sinh năm 1992, tại Quảng Ngãi); Huỳnh Ngọc Cường (sinh năm 1987, tại Bình Định cũ); Hoàng Liên Sơn (sinh năm 1984, tại Thừa Thiên-Huế cũ); Võ Thị Thùy Trang (sinh năm 1989, tại Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thị Minh Trang (sinh năm 1992, tại Hà Tĩnh); Phan Thanh Thuận (sinh năm 1983, tại Bến Tre cũ); Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1974, tại Tiền Giang cũ).

Các bị cáo thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận gồm: Trần Ngọc Linh (sinh năm 1961, tại Hà Nội); Nguyễn Thành Ngôn (sinh năm 1974, tại Bình Thuận cũ); Trương Tấn Đạt (sinh năm 1979, tại Bình Thuận cũ); Lê Quang Nghĩa (sinh năm 1980, tại Quảng Ninh); Tạ Thúc Thông (sinh năm 1982, tại Bình Thuận cũ).

Các bị cáo thuộc các công ty có liên quan gồm: Trương Thị Mỹ Thuận (sinh năm 1987, tại Bến Tre cũ); Trần Minh Vũ (sinh năm 1974, tại Tây Ninh); Võ Thị Bích Thủy (sinh năm 1989, tại Ninh Thuận cũ); Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1973, tại Tiền Giang cũ); Nguyễn Thị Hoàng Mai (sinh năm 1963, tại Hà Nội); Lê Thị Phương Thảo (sinh năm 1979, tại Quảng Ngãi); Trương Thị Thúy Hòa (sinh năm 1978, tại Đồng Nai); Nguyễn Ngọc Khanh (sinh năm 1981, tại Long An); Nguyễn Phước Lộc (sinh năm 1960, tại Thành phố Hồ Chí Minh); Lý Mỹ Hằng (sinh năm 1989, tại Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Công Võ (sinh năm 1981, tại Hải Phòng).

Ngoài Huỳnh Tuấn Ân bị truy tố tội “Đưa hối lộ,” quy định tại Điều 364, Bộ luật Hình sự và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, còn 9 bị cáo của Tập đoàn Tuấn Ân, bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự; 11 bị cáo thuộc các công ty có liên quan bị truy tố tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Riêng nhóm bị cáo nguyên là giám đốc, cán bộ tại Công ty Điện lực Bình Thuận, có 4 bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự; 1 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng./.

Bình Thuận: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế COVID-19.