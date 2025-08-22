Tỷ giá ngày 22/8: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh

Tỷ giá ngày 22/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh; tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) tăng giảm trái chiều.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 22/8 tăng 25 đồng, lên mức 25.298 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 22/8 là 26.562 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 24.033 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.084-26.512 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại, vào lúc 9h sáng 22/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.242-26.562 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 76 đồng ở chiều mua vào và 36 đồng ở chiều bán ra so với sáng 21/8.

Còn với đồng nhân dân tệ (NDT), Vietcombank ngày 22/8 giảm nhẹ giá bán ngoại tệ này 2 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 21/8, niêm yết tỷ giá ở mức 3.623-3.739 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức 3.634-3.727 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

