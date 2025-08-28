Tỷ giá ngày 28/8: Giá USD và nhân dân tệ điều chỉnh nhẹ

Ngày 28/8, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND) với đồng USD và nhân dân tệ (NDT) tại một số ngân hàng điều chỉnh nhẹ.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ngày 28/8 giảm 5 đồng so với sáng 27/8 xuống mức 25.268 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 28/8 là 26.531 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 24.005 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 25 sáng 28/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.171-26.531 VND/USD (mua vào-bán ra).

So với sáng 27/8, tỷ giá tại Vietcombank tăng nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong khi tại BIDV, giá mua vào giảm 14 đồng và giá bán ra giảm 5 đồng.

Với đồng nhân dân tệ, Vietcombank tăng 5 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 27/8, niêm yết ở mức 3.627-3.743 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Còn tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ lại giảm 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch còn 3.636-3.734 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

