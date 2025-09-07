Vai trò tích cực và quan trọng của TTXVN trong hệ thống báo chí Việt Nam

Theo Tổng Giám đốc AKP, TTXVN giữ vai trò người đưa tin, chuyển tải thông điệp tới cộng đồng quốc tế về thực tiễn tình hình ở Việt Nam, về công cuộc đấu tranh và quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (15/9/1945-15/9/2025), bà Sokmom Nimul, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia (AKP) có cuộc trả lời phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, xoay quanh vai trò của hãng thông tấn quốc gia trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và thế giới thông qua truyền thông, đặc biệt là với nhân dân Campuchia.

- Việt Nam vừa kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo bà, TTXVN thể hiện vai trò như thế nào trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, cũng như thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước thông qua truyền thông, đặc biệt là với người dân ở quốc gia láng giềng anh em Campuchia?

Bà Sokmom Nimul, Tổng Giám đốc AKP: Từ khi thành lập vào ngày 15/9/1945 đến nay, TTXVN luôn đóng vai trò là tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong việc chuyển tải chủ trương đường lối, các tuyên bố, quyết định, cũng như quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. TTXVN còn giữ vai trò tập hợp, vận động nhân dân tham gia công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi chế độ thực dân, tham gia bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

TTXVN cũng giữ vai trò người đưa tin, chuyển tải thông điệp tới cộng đồng quốc tế về thực tiễn tình hình ở Việt Nam, về công cuộc đấu tranh và quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chúng ta còn thấy một vai trò quan trọng khác của TTXVN trong việc bắt nhịp cầu kết nối giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới, đặc biệt là với nhân dân Campuchia. Từ các hoạt động hợp tác giữa TTXVN và AKP, hai hãng thông tấn của chúng ta đã làm rất tốt, thực hiện hiệu quả vai cầu nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Một điểm quan tâm khác của tôi là hoạt động phổ biến, cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ Khmer của TTXVN. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thông qua các sản phẩm thông tin bằng tiếng Khmer của TTXVN, người dân Campuchia có thể trực tiếp tiếp nhận thông tin, không phải thông qua biên dịch.

Với 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN luôn đồng hành cùng đất nước. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

- Theo bà, đâu là những cột mốc đáng lưu ý trong hoạt động hợp tác giữa TTXVN và AKP? Trong đó, lĩnh vực nào phát huy hiệu quả nhất?

Bà Sokmom Nimul, Tổng Giám đốc AKP: AKP được tái lập vào cuối năm 1978, lúc đó được gọi là SPK, ra đời trong bối cảnh không có gì, từ bàn tay trắng. Và TTXVN đã hỗ trợ AKP mọi mặt, cả về tinh thần, vật chất, kỹ thuật, chuyên môn... Đó là điểm giá trị, đáng quý trong mối quan hệ, cũng như hoạt động hợp tác giữa hai hãng.

Trong các lĩnh vực hợp tác giữa hai hãng, tôi cho rằng đào tạo nguồn nhân lực chính là lĩnh vực hợp tác hiệu quả nhất. Bởi vì như đã nói, AKP hiện nay hay SPK trước đây khởi đầu từ bàn tay trắng, được TTXVN giúp đào tạo nguồn nhân lực bằng cách cử chuyên gia sang Campuchia, hỗ trợ đào tạo chuyên môn tại Việt Nam, trao đổi các chuyến thăm, học tập kinh nghiệm, giúp chúng tôi từng bước xây dựng được nguồn nhân lực mạnh, có khả năng tự đứng vững và duy trì cho đến hôm nay.

- Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa AKP với TTXVN, bà kỳ vọng gì về triển vọng hợp tác giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong thời gian tới? Đâu là những nội dung mà hai bên cần chú trọng tăng cường hợp tác hơn nữa?

Bà Sokmom Nimul, Tổng Giám đốc AKP: Về triển vọng hợp tác giữa hai hãng, tôi cho rằng hai bên cần phát huy nền tảng sẵn có, tiếp tục củng cố và tăng cường các ưu tiên hợp tác trên cơ sở thế mạnh của mình. Trong đó, lưu ý làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn vai trò cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam, thông qua hoạt động trao đổi, phổ biến những thông tin xác thực, kịp thời, chuẩn xác của mỗi hãng. Đồng thời, tiếp tục cuộc chiến chống tin giả, thông tin xấu độc được tạo ra bởi các phần tử xấu, gây ảnh hưởng tới quan hệ hai nước.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể phối hợp sản xuất các đề mục thông tin chung liên quan các lĩnh vực văn hóa, du lịch..., giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, cũng như tham gia hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin cấp khu vực liên quan các đề tài về biến đổi khí hậu, phòng chống ma túy, lừa đảo trực tuyến...

Ngoài ra, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động luân huấn, trao đổi nghiệp vụ, nhằm tăng cường khả năng chuyên môn về công nghệ, giúp sản xuất, xuất bản, chuyển tải, phổ biến thông tin nhanh chóng và rộng rãi hơn.

Phía AKP chúng tôi cũng rất quan tâm hoạt động trao đổi thông tin tư liệu giữa hai hãng thông tấn quốc gia, đặc biệt là tư liệu ảnh.

- Nhân dịp này, bà có thông điệp gì gửi đến TTXVN, đối tác truyền thống, gắn bó với AKP từ ngày đầu thành lập đến nay?

Bà Sokmom Nimul, Tổng Giám đốc AKP: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập TTXVN, một lần nữa, tôi xin gửi tới bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp lời chúc sức khỏe và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên chặng đường phía trước.

Với bề dầy lịch sử đầy tự hào, tôi tin rằng TTXVN sẽ tiếp tục giữ vai trò là nền tảng thông tin đáng tin cậy của các thế hệ công chúng Việt Nam, cũng như tiếp tục là cầu nối vững chắc và hiệu quả giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

- Trân trọng cảm ơn bà Sokmon Nimul, Tổng Giám đốc AKP./.

