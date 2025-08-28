Thông tấn xã Việt Nam tổ chức về nguồn, hun đúc tinh thần yêu nước

Ngày 28/8, Đoàn công tác Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại Khu lưu niệm Thông tấn xã Giải phóng và Khu di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thuộc xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, đoàn đã dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ và tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú.

Ông Trần Tràng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam làm Trưởng đoàn.

Hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày Truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025).

Đồng chí Trần Tràng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Khu lưu niệm Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Bia Thông tấn xã Giải phóng thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, nơi ghi dấu 15 năm hoạt động, chiến đấu của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng.

Đây là bộ phận của Trung ương Cục miền Nam, cơ quan tiền phương của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Tại đây, đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Tài chính-Dịch vụ thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam.

Trong hành trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nhiều cán bộ, đoàn viên, đảng viên đã bày tỏ cảm xúc sâu lắng.

Trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tại Khu lưu niệm Thông tấn xã Giải phóng. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, đảng viên Chi bộ Tài chính-Dịch vụ thuộc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, xúc động chia sẻ: Trong không khí thiêng liêng của chuyến về nguồn tại Bia Thông tấn xã Giải phóng và Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam - một trong những “thủ đô kháng chiến” của dân tộc - chị vô cùng tự hào khi được tận mắt chứng kiến những di tích lịch sử gắn liền với một thời kỳ hào hùng, bất khuất của cách mạng Việt Nam.

“Mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện nơi đây đều nhắc nhở thế hệ chúng tôi kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc thêm niềm tin và ý chí để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Qua đó, tôi sẽ tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” chị Ánh Nguyệt cho biết.

Bạn Cao Lê Khánh Dân, đoàn viên Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, chia sẻ: “Hôm nay được đến thăm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - địa chỉ đỏ thiêng liêng, nơi từng ghi dấu những quyết sách quan trọng của cách mạng, tôi thực sự vinh dự và tự hào. Mỗi bước đi trên con đường rừng, mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện được nghe kể lại đều giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần kiên trung, bất khuất và trí tuệ sáng tạo của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, càng giúp tôi nhận rõ trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.”

Khánh Dân cũng khẳng định: Trở về từ chuyến đi này, bản thân sẽ nỗ lực thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước trong giai đoạn mới.

Tiếp nối truyền thống Thông tấn xã Việt Nam từ người thân, chị Đoàn Thị Thanh Thúy xúc động khi trở lại mảnh đất cách mạng anh hùng - nơi cha chị từng sống và hoạt động trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đứng giữa cánh rừng căn cứ năm xưa, nơi in dấu chân của biết bao thế hệ cán bộ, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng, chị Thúy bày tỏ: “Tôi càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do. Bởi đó là thành quả mà cha ông, trong đó có cha tôi đã vượt qua muôn vàn gian khó, kiên cường chiến đấu, hy sinh để giành lại cho Tổ quốc hôm nay. Tôi cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa, sống và làm việc cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.”

Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử của cách mạng miền Nam. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Trong khi đó, anh Đặng Tấn Tài, Bí thư Chi bộ Tài chính-Dịch vụ, chia sẻ: “Hành trình về nguồn hôm nay diễn ra đúng dịp đất nước bước vào những ngày lễ lớn, càng làm cho chuyến đi thêm phần ý nghĩa. Đây là dịp bồi đắp ý thức cách mạng cho mỗi đảng viên, đoàn viên, giúp các anh chị, các bạn hiểu sâu sắc hơn về chặng đường đấu tranh vẻ vang của dân tộc. Nơi đây không chỉ là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, mà còn là một ‘trường học sống’, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí kiên định, nhất là trong bối cảnh cả nước đang bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.”

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam Trần Tràng Dương nhấn mạnh: “Đây là một chương trình đầy ý nghĩa và sáng tạo. Hoạt động của Thông tấn xã Việt Nam trên mảnh đất Trung ương Cục miền Nam đã trở thành một phần quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Hôm nay, việc những người con, cháu của các cán bộ từng công tác tại nơi đây được trở lại càng mang nhiều ý nghĩa. ... Mỗi hiện vật được lưu giữ, mỗi mái nhà được tái hiện chính là những bài học sống động”.

Ông Trần Tràng Dương cũng đề nghị: Sau hành trình ý nghĩa này, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, viết tiếp truyền thống hào hùng của Thông tấn xã Việt Nam./.

Liên chi hội nhà báo TTXVN về nguồn tại Thái Nguyên Ngày 26/4/2025, tại Thái Nguyên, Liên chi hội nhà báo TTXVN tổ chức về nguồn tìm hiểu vùng đất lịch sử “Thủ đô kháng chiến 1946-1954” và di tích lịch sử Quốc gia trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.