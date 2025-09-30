Vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang đảm bảo an toàn công trình, hạ du

Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 10/BCĐ-BNNMT gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Giám sát chặt chẽ quá trình vận hành hồ chứa

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên lưu vực hồ Tuyên Quang có mưa lớn, lưu lượng về hồ lúc 13 giờ ngày 30/9 là 5.550m3/s, mực nước thượng lưu là 120,24m, cao hơn mực nước dâng bình thường là 0,24m và diễn biễn mưa, lũ còn phức tạp.

Để bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du hồ thủy điện Tuyên Quang trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn, giám sát Chủ hồ thủy điện Tuyên Quang trong công tác vận hành bảo đảm tuân thủ quy trình và các quy định liên quan.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Chủ hồ triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành hồ chứa và triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du; chủ động thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, tính mạng và tài sản của

nhân dân vùng hạ du hồ.

Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang chịu trách nhiệm vận hành theo quy trình, đảm bảo an toàn công trình và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình hoặc gây thiệt hại về người, tài sản vùng hạ du.

Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Hồi 13 giờ ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,47m, mực nước hạ lưu 14,03m, lưu lượng về hồ 3.728 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.998 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 17 giờ ngày 30/9.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng thời điểm trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7330/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo và điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trước đó, ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả./.

