Hồ Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 2 cửa xả đáy vào sáng 30/9

Lúc 6 giờ ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Tuyên Quang là 119,95 m; lưu lượng nước ra là 2.481 m3/giây; lưu lượng nước về hồ là 5.489 m3/giây và tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Để đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở thêm hai cửa xả số 6 và số 7 vào lúc 6 giờ 45 và 7 giờ ngày 30/9.

Công ty thủy điện Tuyên Quang sẽ mở dần hoặc mở liên tiếp những cửa xả đáy còn lại (hoặc mở thêm các xả mặt tùy theo lưu lượng về hồ) để khi mực nước hồ đạt cao trình 120,5m, toàn bộ các cửa xả đáy, xả mặt và các cửa lấy nước vào tuabin đã được mở hết.

Công ty đề nghị các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang cảnh báo, trong sáng 30/9, mực nước lũ trên sông Gâm tiếp tục lên với biên độ 1-4m; tại Bắc Mê đạt đỉnh ở mức báo động 3 sau xuống chậm; tại Chiêm Hóa mực nước lũ lên nhanh đạt đỉnh ở mức báo động 3; tại Nà Hang ở mức báo động 2 sau biến đổi phụ thuộc vào lưu lượng xả của thủy điện Tuyên Quang; trên sông Lô lũ tiếp tục lên và dao động ở mức dưới báo động 1 (riêng tại Hà Giang cũ ở mức báo động 1-báo động 2).

Mực nước lũ trên sông lên cao, dòng chảy xiết gây ngập lụt vùng trũng thấp với độ sâu ngập từ 2,0-4,0m, có nơi trên 5m và có nguy cơ gây sạt lở các khu vực ven sông, bờ và bãi sông, đặc biệt là nơi có độ dốc lớn, kết cấu đất kém ổn định.

Người dân sinh sống ven sông, suối, khu vực trũng thấp cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu. Các hộ dân cần tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá, đi lại qua sông suối, ngầm tràn khi nước lũ đang dâng cao. Đồng thời gia cố nhà cửa, chuồng trại, di chuyển người, tài sản và gia súc, gia cầm đến vị trí cao ráo.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường cảnh giới tại các điểm nguy cơ sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.

20 giờ ngày 29/9 sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 20 giờ ngày 29/9.