Ngày 24/11, Chính phủ Venezuela công bố tổng nợ công của nước này vào cuối năm 2025 lên tới 237,5 tỷ USD, tương đương khoảng 242% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Số liệu được đưa ra trong khuôn khổ công bố kế hoạch “Venezuela hồi sinh," trong đó Caracas thừa nhận tình trạng nợ công kéo dài và không bền vững, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai chương trình ổn định kinh tế vĩ mô đáng tin cậy.

Theo tài liệu của Chính phủ Venezuela, tình trạng mất khả năng thanh toán từ năm 2017 khiến các khoản nợ quá hạn, lãi chưa thanh toán và tiền phạt tiếp tục tích tụ.

Các biện pháp trừng phạt tài chính, nguồn thu từ dầu khí suy giảm và những bất cân đối kinh tế vĩ mô kéo dài cũng làm gia tăng sức ép, trong khi khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế bị hạn chế.

Cơ cấu nợ công gồm các nghĩa vụ thương mại và phi tài chính chiếm tổng cộng 77,4%. Trong đó, nợ thương mại đạt 116.500 tỷ USD, tương đương 49,1% tổng nợ, bao gồm 110.100 tỷ USD trái phiếu quốc tế và 6.400 tỷ USD các khoản vay ngân hàng, tín dụng.

Các nghĩa vụ phi tài chính, chủ yếu liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), lên tới 67.300 tỷ USD, chiếm 28,3%, gồm các khoản nợ nhà cung cấp, doanh nghiệp liên doanh, giấy nợ và nghĩa vụ thanh toán lương hưu.

Chính phủ Venezuela cho rằng quy mô và tính chất phức tạp của các khoản nợ đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn diện trong quá trình xử lý.

Các ưu tiên được đề ra gồm minh bạch hóa thông tin nợ, bình thường hóa quan hệ với các chủ nợ nước ngoài và nối lại quan hệ với các định chế tài chính quốc tế.

Việc công bố khuôn khổ kinh tế và số liệu nợ được xem là bước đi quan trọng hướng tới khả năng tái cơ cấu nợ quy mô lớn của Venezuela./.

Mỹ chuyển trả hơn 12 tỷ USD doanh thu dầu mỏ cho Venezuela Theo báo cáo kiểm toán của KPMG, Washington đã giải ngân gần như toàn bộ nguồn thu từ dầu mỏ và khoáng sản cho Caracas để phục vụ các dự án cơ sở hạ tầng, nhu cầu nhân đạo và các khoản chi thiết yếu.