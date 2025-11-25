Venezuela nỗ lực duy trì kết nối hàng không quốc tế giữa căng thẳng an ninh

Ngày 24/11, Chính phủ Venezuela khẳng định đang tìm giải pháp bảo đảm hoạt động hàng không quốc tế sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng hàng không thận trọng về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua quốc gia Nam Mỹ này.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Giao thông Ramón Velásquez cho biết đã làm việc với các hãng hàng không trong và ngoài nước nhằm duy trì kết nối “nhanh chóng, an toàn và hiệu quả” giữa Venezuela với thế giới, đồng thời xử lý những thách thức hiện nay.

Các hãng khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động bình thường và an toàn cho hành khách.

Tuy nhiên, sau cảnh báo của FAA, một loạt hãng như Iberia, GOL, Avianca, TAP và sau đó Latam cùng Turkish Airlines đã tạm dừng các chuyến bay đến Caracas. Hai hãng Laser và Estelar của Venezuela cũng phải điều chỉnh lịch bay tới Madrid (Tây Ban Nha). Cảnh báo của FAA có hiệu lực đến ngày 19/2/2026, nêu rõ nguy cơ đối với máy bay ở mọi độ cao.

Quyết định hủy chuyến của các hãng hàng không quốc tế diễn ra trong bối cảnh FAA cảnh báo phi công nên thận trọng khi bay qua không phận Venezuela trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành chiến dịch quân sự mở rộng tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, triển khai lực lượng hải quân và không quân, nhằm truy quét các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã thực hiện ít nhất 21 cuộc không kích nhằm vào các tàu và xuồng mà nước này cho là vận chuyển ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Washington chưa công bố bằng chứng thuyết phục cho thấy các mục tiêu bị tấn công đều là tàu chở ma túy. Chiến dịch hiện đối mặt sự chỉ trích từ nhiều quốc gia trong khu vực và một số nghị sĩ Mỹ, đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động này./.

Tiêm kích Mỹ rầm rộ xuất kích tấn công tàu nghi chở ma túy gần Venezuela Mỹ triển khai UAV MQ-9 Reaper và tiêm kích tàng hình F-35 tấn công các tàu nghi chở ma túy gần bờ biển Venezuela, trong chiến dịch chống buôn lậu khiến 76 người thiệt mạng và 20 tàu bị phá hủy.