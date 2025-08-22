Vị trí "vàng" để quay phim, chụp ảnh dàn xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an

Sau hơn 3 tháng huấn luyện và 4 lần tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Ban tổ chức tiến hành tổ chức tổng hợp luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia tương đối đầy đủ của các lực lượng với hơn 16.000 cán bộ, chiến sỹ, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của quân đội và công an.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lần 1 vào 20h ngày 21/8; lần 2 vào 20h ngày 24/8. Sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào 6h30 ngày 30/8.

Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng quân đội, công an có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sỹ cùng hệ thống vũ khí, khí tài của quân đội, như khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Trong đó đáng chú ý, có nhiều sản phẩm hiện đại do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, tiêu biểu như Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar... Tất cả đều hành tiến nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để có những thước phim, bức ảnh đẹp nhất về các phương tiện khí tài hiện đại, người dân và các nhiếp ảnh gia cần nắm rõ lộ trình riêng của khối cơ giới. Các vị trí này thường có không gian rộng, tầm nhìn thoáng và ít bị che khuất.

Xe chở tên lửa đạn đạo Scud B rời trường đua F1 Mỹ Đình hướng về khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Dưới đây là 5 vị trí được đánh giá cao nhất:

Đường Trần Phú-Nguyễn Tri Phương

Đây là cung đường "độc quyền" của khối xe tăng và xe bọc thép bánh xích. Với vỉa hè rộng, hai bên chủ yếu là cơ quan và công viên, khu vực này sẽ ít đông đúc, tạo điều kiện lý tưởng để có những góc máy ổn định, cận cảnh.

Đường Trần Duy Hưng

Đây là một trục đường lớn trên lộ trình của khối xe bánh lốp. Khu vực này có nhiều không gian công cộng và vỉa hè rộng, dễ dàng chọn được vị trí quay phim, chụp ảnh mà không bị vướng.

Đại lộ Thăng Long

Hình ảnh đoàn xe quân sự hiện đại di chuyển trên tuyến đường cao tốc đô thị bậc nhất Hà Nội sẽ tạo ra những thước phim vô cùng ấn tượng, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của đất nước.

Khu vực đường Lê Quang Đạo-Trường đua F1

Đây là điểm tập kết cuối cùng của toàn bộ khối xe bánh lốp. Tại đây, các phương tiện sẽ giảm tốc độ và tập hợp, cho phép người dân có cơ hội ghi lại những hình ảnh chi tiết, cận cảnh về các loại khí tài hiện đại.

Cảnh báo: - Luôn giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với các đoàn xe cơ giới đang di chuyển. - Tuyệt đối không trèo lên các vị trí nguy hiểm như dải phân cách, lan can cầu, nóc công trình để có góc nhìn tốt hơn, gây nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng đến an ninh sự kiện.

Toàn cảnh dàn khí tài tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80 Dàn khí tài quân sự từ xe tăng, xe bọc thép cho đến các phương tiện cơ giới hiện đại đã tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình tối 21/8.