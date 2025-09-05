Viện KSND Tối cao truy tố bị can bỏ trốn trong vụ án buôn lậu tại nhiều tỉnh

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) vừa ra thông báo về việc truy tố bị can bỏ trốn trong vụ án “buôn lậu” xảy ra tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, địa phương có liên quan.

Căn cứ quy định tại Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông báo về việc ban hành Cáo trạng số 11180/CT-VKSTC-V3 ngày 13/8/2025 truy tố 14 bị can trong vụ án Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Minh Trí và đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 của Bộ luật Hình sự, xảy ra tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, địa phương có liên quan.

Bị can Nguyễn Hoàng Sa đang bỏ trốn, sinh ngày 24/6/1980; căn cước công dân số 001080050534 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/11/2024; nơi thường trú, nơi ở: Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Châu Đốc, tỉnh An Giang (nay là Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang); tiền án, tiền sự: không; bị can bỏ trốn và đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 925/QĐTN-CSKT-P3 ngày 11/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) thông báo để bị can đến cơ quan công an, viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) coi đó là từ bỏ quyền bào chữa của bị can và bị xét xử theo quy định của pháp luật./.

Truy tố Chủ tịch Công ty Asanzo Phạm Văn Tam về 2 tội buôn lậu và trốn thuế Kết luận giám định về thuế cho thấy qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế, tổng số tiền trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.