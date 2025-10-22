Việt Nam nêu 3 khuyến nghị chính sách tại Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD

Ngày 21/10, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 16 của Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD 16) tiếp tục diễn ra với các phiên thảo luận chung về chủ đề “Định hình tương lai: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế hướng tới phát triển công bằng, bao trùm và bền vững.”

Các phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh bối cảnh thế giới với nhiều thách thức đan xen - từ phân cực địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, đến khủng hoảng nợ và bất bình đẳng gia tăng.

Các đại biểu nhất trí thương mại công bằng, minh bạch và bao trùm là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia.

Nhiều nước nhấn mạnh vai trò trung tâm của UNCTAD trong hỗ trợ các quốc gia xây dựng chính sách thương mại bền vững, thu hút đầu tư có trách nhiệm, chuyển giao công nghệ và biến nợ thành công cụ cho phát triển, đồng thời kêu gọi cải tổ hệ thống đa phương, tăng cường phối hợp và hành động thực chất để thương mại toàn cầu thực sự trở thành động lực của hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá thế giới đang trước những chuyển đổi mang tính bước ngoặt về kinh tế, công nghệ và địa chính trị, trong khi môi trường thương mại toàn cầu trở nên phân mảnh và khó đoán định, tác động sâu sắc đến các nước đang phát triển.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài, duy trì mức tăng trưởng cao, dự kiến đạt khoảng 8%, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới; hiện tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tập trung vào cải cách hệ thống pháp luật, khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhằm đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy chuyển đổi kinh tế bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu, với thương mại là động lực trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất 3 khuyến nghị chính sách gồm:

Tăng cường hợp tác và cải cách mạnh mẽ các thể chế toàn cầu về thương mại và tài chính theo hướng mở, công bằng và bao trùm, thích ứng với những thay đổi sâu sắc hiện nay, đồng thời phản ánh tiếng nói của các nước đang phát triển.

Nâng cao năng lực tự cường cho các nước đang phát triển thông qua hỗ trợ tài chính, công nghệ, thúc đẩy bình đẳng giới và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thúc đẩy chuyển đổi kép, lấy kinh tế xanh và kinh tế số làm trọng tâm, coi thương mại và đầu tư là động lực thúc đẩy giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn bền vững mang tính bao trùm, không trở thành rào cản cho các nước đang phát triển.

Nhân dịp tham dự hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Khuyến khích đầu tư Oman, ông Qais Bin Mohammed Al Yousef; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, ông Namgyal Dorji; Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, ông Alexandre Fasel; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan, ông Steven Collet; Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), ông Stephan Mergenthaler và Giám đốc Trung tâm hàng đầu của Thụy Sĩ về công nghệ Công nghiệp 4.0. (Swiss Smart Factory) đồng thời là thành viên Ban điều hành và đối tác của Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của Thụy Sĩ (Switzerland Innovation Park Biel/Bienne), ông Dominic Gorecky.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu, làm việc với đại diện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tại các cuộc làm việc, các nước bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, vươn lên mạnh mẽ trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, có tốc độ phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, sở hữu trí tuệ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định coi trọng quan hệ song phương với các đối tác, đề nghị tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Thứ trưởng đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, là những lĩnh vực Thuỵ Sĩ có thế mạnh hàng đầu thế giới.

Trong trao đổi với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Khuyến khích đầu tư Oman, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực triển khai các nội dung hai bên đã trao đổi tại tham vấn chính trị giữa hai nước tháng 9/2025 tại Oman; đề nghị Oman tăng cường đầu tư vào Việt Nam, ủng hộ việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), phối hợp sớm tổ chức Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế song phương.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu, làm việc với đoàn đại biểu của Oman. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Bhutan đến Việt Nam tháng 8/2025; hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi thương mại, hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong thời gian tới.

Tại cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị hai bên tiếp tục xem xét thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới những tầm cao mới; đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) và có tiếng nói ủng hộ để Liên minh châu Âu (EU) sớm gỡ “thẻ vàng” IUU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đối với Việt Nam.

Trong trao đổi với WEF, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của WEF trong quá trình chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế WEF mùa Thu sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới; đề nghị WEF tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, sản xuất thông minh, thu hút các nguồn vốn đầu tư chất lượng cao./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị UNCTAD 16 Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần đặt con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Vì vậy, mọi chính sách phải hướng đến phát triển con người.