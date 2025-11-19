Việt Nam và Bulgaria xây dựng thêm nhiều cầu nối hợp tác mới

Hội thảo quốc tế “Việt Nam cận cảnh: Di sản, Tiếp nối, Tương lai” vừa diễn ra tại Đại học Tổng hợp Sofia, Bulgaria.

Sự kiện này do Đại học Tổng hợp Sofia phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria và Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bulgaria và dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Hội thảo thu hút hơn 100 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu và giảng viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Giáo sư Masaaki Shimizu (Nhật Bản), Giáo sư Schwenkel Christina (Mỹ), cùng đội ngũ chuyên gia Đông Nam Á học, châu Á học của Đại học Tổng hợp Sofia và các đại biểu từ Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Singapore, Italia, Bồ Đào Nha, Hà Lan.

Lễ khai mạc được tổ chức trọng thể tại Hội trường trung tâm của Đại học Tổng hợp Sofia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Sofia, Giáo sư Reneta Bozhankova, khẳng định nhà trường luôn coi trọng mở rộng hợp tác học thuật và giao lưu văn hóa quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu Việt Nam học từ nhiều quốc gia, với các chuyên đề trải rộng từ lịch sử, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, kinh tế đến quan hệ quốc tế.

Giáo sư Reneta Bozhankova nhấn mạnh hội thảo là cơ hội để Đại học Sofia tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Việt Nam học tại Việt Nam và trên thế giới.

Tổng Vụ trưởng Vụ Quan hệ Song phương, Bộ Ngoại giao Bulgaria, ông Todor Stoyanov, bày tỏ vui mừng trước các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao hai nước; đồng thời khẳng định hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi tri thức, học thuật và hợp tác nghiên cứu, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, ông Todor Stoyanov đã tổng kết và trao giải Cuộc thi viết bài về 75 năm quan hệ Bulgaria-Việt Nam do Bộ Ngoại giao Bulgaria và Đại học Tổng hợp Sofia phát động.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đánh giá hội thảo là hoạt động học thuật quan trọng, thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của giới nghiên cứu Bulgaria và quốc tế đối với Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh chủ đề hội thảo mở ra cách nhìn toàn diện về Việt Nam, một quốc gia vừa giữ gìn bản sắc, vừa chủ động đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Đại sứ cũng nhắc lại bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Tổng hợp Sofia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, nêu rõ tầm nhìn chiến lược cho quan hệ Việt Nam-Bulgaria trong kỷ nguyên mới là cùng nhau phát triển, cùng ủng hộ lẫn nhau và kiên định đi theo con đường hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng.

Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức, đặc biệt là nhóm giảng viên chuyên ngành Nam, Đông và Đông Nam Á của Đại học Sofia trong quá trình chuẩn bị hội thảo.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan triển lãm tranh của cố họa sỹ Docho Dochev, người Bulgaria đầu tiên tốt nghiệp khoa Sơn mài tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Trong 3 ngày hội thảo, các nhà nghiên cứu tham gia tổng cộng 16 phiên thảo luận, bao quát các vấn đề trọng yếu về Việt Nam như ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, khảo cổ học, văn học, nghệ thuật, nhân học, quan hệ Việt Nam-Bulgaria, quản lý di sản, du lịch, tôn giáo, khoa học chính trị, kinh tế số, chuyển đổi xanh.

Các tham luận không chỉ góp phần định vị rõ hơn bản sắc Việt Nam trong không gian nghiên cứu quốc tế mà còn tạo diễn đàn trao đổi học thuật sâu sắc về phát triển bền vững, mô hình kinh tế xanh, cũng như truyền thống và triết lý ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu biến động.

Các học giả chia sẻ nhiều góc nhìn mới, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với Việt Nam học. Nhiều nghiên cứu chỉ ra những điểm tương đồng và giao thoa trong lịch sử, văn hóa Việt Nam-Bulgaria, khẳng định hai nước có nền tảng thuận lợi để tiếp tục tăng cường giao lưu và xây dựng thêm nhiều “cầu nối” hợp tác mới trên cơ sở tin cậy và lợi ích chung.

Hội thảo đạt nhiều kết quả quan trọng, gồm mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu Việt Nam học, thúc đẩy trao đổi học thuật định kỳ; tăng cường chương trình Việt Nam học tại Đại học Sofia; và mở rộng hợp tác liên ngành trong lĩnh vực di sản, văn hóa, khảo cổ, kinh tế số và chuyển đổi xanh giữa các cơ sở nghiên cứu hai nước.

Hội thảo quốc tế “Việt Nam cận cảnh: Di sản, Tiếp nối, Tương lai” không chỉ là hoạt động học thuật quy mô lớn về Việt Nam tại Bulgaria, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria. Sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời định vị Việt Nam rõ nét hơn trong không gian nghiên cứu quốc tế hiện đại./.

