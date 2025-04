VietinBank tăng mạnh vốn điều lệ, bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 18/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với nhiều nội dung quan trọng như phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016, niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Về công tác nhân sự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thành - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Nguyễn Vân Anh vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng bầu bổ sung 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm ông Đào Xuân Tuyên, ông Nguyễn Hải Đăng, bà Mai Hương Thảo, bà Phạm Thị Thu Huyền.

Đại diện ngân hàng cho biết năm 2025 là cột mốc quan trọng khi VietinBank hướng tới thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, với tầm nhìn vươn xa đến năm 2030. Mục tiêu trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam và khu vực, dựa trên nền tảng nội lực vững chắc và chiến lược phát triển bài bản, VietinBank cam kết tiếp tục kiến tạo những bước đột phá trong hành trình “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, đồng thời mang lại lợi ích tối đa và giá trị bền vững cho cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 của VietinBank dự kiến như sau: Tổng tài sản tăng trưởng từ 8%-10%; dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng <1,8%; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

VietinBank đã trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 44,64% từ lợi nhuận còn lại giai đoạn năm 2009 - 2016 nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật; các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo lãnh đạo VietinBank, năm 2025 VietinBank sẽ phát huy hết nội lực, tiếp tục tập trung vào 04 trọng tâm chiến lược: tăng trưởng thu nhập lõi, đảm bảo hiệu quả và bền vững; tăng mức độ gắn kết khách hàng, trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng; quản trị nguồn lực hiệu quả; tăng cường năng lực quản trị rủi ro.

Trước đó, VietinBank đã trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 44,64% từ lợi nhuận còn lại giai đoạn năm 2009-2016 nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng.

Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 44,64% (tỷ lệ cụ thể sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho cổ đông hiện hữu.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được dùng để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.

Năm 2024, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2023; dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2023; tốc độ tăng trưởng tín dụng duy trì ổn định, bền vững, thường xuyên ở mức cao hơn toàn ngành, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; huy động vốn được cân đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Nguồn vốn huy động hợp nhất đạt gần 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2023.

Đáng chú ý, nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của VietinBank tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô CASA đạt gần 400.000 tỷ đồng, nằm trong tốp 3 các ngân hàng có quy mô và tốc độ tăng trưởng CASA cao nhất tại Việt Nam.

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức 1,1%; tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 171,7%, tiếp tục duy trì ở mức cao; tổng thu nhập hoạt động đạt 81.900 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023, cao nhất ngành ngân hàng; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 30.400 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 - hoàn thành 115% kế hoạch đại hội giao./.

Kết thúc quý 1 năm 2025, VietinBank đạt kết quả tích cực về quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; dư nợ tín dụng ước tăng 4,7% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động thị trường 1 ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN được kiểm soát ở mức 1,3%; lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024.