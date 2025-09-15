VnExpress Marathon lần đầu tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long thu hút 9.000 người tham dự

Giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 vừa diễn ra tại Cần Thơ, là sự kiện thể thao quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hút hơn 9.000 vận động viên cùng đông đảo người hâm mộ tham dự.

Tiếp nối cam kết kiến tạo một lối sống năng động và khỏe mạnh cho cộng đồng, Herbalife Việt Nam chính thức trở thành nhà tài trợ chính cho Giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, diễn ra từ ngày 12 đến 14/9. Sự kiện thể thao quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long này thu hút hơn 9.000 vận động viên cùng đông đảo người hâm mộ, trở thành ngày hội thể thao sôi động.

Các vận động viên hào hứng khởi động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh: “Chúng tôi vui mừng khi chứng kiến phong trào chạy bộ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Việc đồng hành cùng giải chạy lần này là một phần trong cam kết bền vững của Herbalife nhằm thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng, khuyến khích mọi người kết hợp tập luyện thể thao với chế độ dinh dưỡng cân bằng để nâng cao chất lượng cuộc sống”. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi đội ngũ nhân viên và các thành viên độc lập của Herbalife nhiệt tình tham gia, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Giải chạy bao gồm các cự ly từ 5km đến 42km, dành cho cả vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. Điểm nhấn đặc biệt của cuộc đua là hành trình xuyên qua những biểu tượng của vùng sông nước Cần Thơ: Bến Ninh Kiều thơ mộng, cầu Cần Thơ hiện đại, cùng những con phố ven sông và khu dân cư trù phú, mang đến cho người tham gia trải nghiệm độc đáo giữa nhịp sống đô thị và vẻ đẹp bình dị của miền Tây.

Với tư cách là đối tác chiến lược của VnExpress Marathon từ năm 2022, Herbalife Việt Nam một lần nữa khẳng định sứ mệnh truyền cảm hứng cho lối sống năng động, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Giải chạy tại Cần Thơ là sự kiện thứ tư trong chuỗi marathon do VnExpress tổ chức mà Herbalife đồng hành trong năm 2025./.

Giải chạy có hành trình xuyên qua những biểu tượng nổi tiếng của vùng sông nước Cần Thơ, những con phố ven sông và khu dân cư trù phú. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife Việt Nam là đối tác chiến lược giúp Giải chạy thành công, khẳng định sứ mệnh truyền cảm hứng cho lối sống năng động, khoẻ mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)